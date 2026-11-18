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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na nevreme praćeno jakim pljuskovima sa grmljavinom. Kiša koja je u Srbiji počela da pada još tokom prepodneva, nastaviće da pljušti i tokom večeri.

Evo kako će se nevreme kretati.

Prema najnovijem upozorenju RHMZ, u toku večeri očekuje nas promenljivo i nestabilno vreme, sa pljuskom i grmljavinom.

Gde će večeras biti padavina

- Obilne padavine, od 30 do 50 mm lokalno i više, prognoziraju se na području od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja, srednjeg i južnog Banata, pa sve do istoka zemlje - navodi se na sajtu RHMZ.

U Beogradu kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno se očekuje i veća količina padavina.

Kako je objavila meteorološka Instagram stranica, navodi se da je u pitanju tzv. novembarska superćelija.

"Nekoliko jakih superćelija, nošenih mlaznom strujom, je prešlo preko područja uz Savu i Dunav u centralnoj Srbiji. Najjača superćelija je prešla preko sela južno od Požarevca u severozapadnoj struji, sa maksimalnom refleksijom od 73.5 dBZ i jakom rotacijom na radaru", navode u Instagram objavi.

Kretanje padavina iz sata u sat

Pogledajte kako će se tokom večeri kretati nevreme u Srbiji.

Kako se vidi na sajtu Vreme i radar, radarski snimci pokazuju da će velika količina kiše u Srbiji padati sve do 22 sata.

Kretanje padavina u 18 sati

Kretanje nevremena 18 časova Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje padavina u 20 časova

Kretanje nevremena 20 časova Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje padavina u 22 časova

Kretanje nevremena 22 časova Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje padavina u ponoć

Kretanje nevremena ponoć Foto: Vreme radar

Tokom noći očekuje se stabilizacija vremena, međutim, već sutra popodne ponovo se očekuju jaki pljuskovi.

Na ulicama Beograda građani već uveliko prijavljuju poplave i potop, o čemu možete više pogledati u našem tekstu OVDE.

