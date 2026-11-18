(MAPE) HITNO UPOZORENJE RHMZ, NEVREME NE POSUSTAJE! Pogledajte kretanje padavina iz sata u sat: Evo u kojim delovima Srbije će večeras pasti i do 50 litara kiše
- RHMZ je izdao upozorenje na nevreme sa jakim pljuskovima i grmljavinom, koje će potrajati i tokom večeri.
- Obilne padavine od 30 do 50 mm lokalno i više očekuju se od južne Bačke i Srema do Beograda, Šumadije, Pomoravlja i istoka Srbije.
- Prema radarskim snimcima, jaka kiša će padati do 22 časa, a tokom noći se očekuje smirivanje vremena.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na nevreme praćeno jakim pljuskovima sa grmljavinom. Kiša koja je u Srbiji počela da pada još tokom prepodneva, nastaviće da pljušti i tokom večeri.
Evo kako će se nevreme kretati.
Prema najnovijem upozorenju RHMZ, u toku večeri očekuje nas promenljivo i nestabilno vreme, sa pljuskom i grmljavinom.
Gde će večeras biti padavina
- Obilne padavine, od 30 do 50 mm lokalno i više, prognoziraju se na području od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja, srednjeg i južnog Banata, pa sve do istoka zemlje - navodi se na sajtu RHMZ.
U Beogradu kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno se očekuje i veća količina padavina.
Kako je objavila meteorološka Instagram stranica, navodi se da je u pitanju tzv. novembarska superćelija.
"Nekoliko jakih superćelija, nošenih mlaznom strujom, je prešlo preko područja uz Savu i Dunav u centralnoj Srbiji. Najjača superćelija je prešla preko sela južno od Požarevca u severozapadnoj struji, sa maksimalnom refleksijom od 73.5 dBZ i jakom rotacijom na radaru", navode u Instagram objavi.
Kretanje padavina iz sata u sat
Pogledajte kako će se tokom večeri kretati nevreme u Srbiji.
Kako se vidi na sajtu Vreme i radar, radarski snimci pokazuju da će velika količina kiše u Srbiji padati sve do 22 sata.
Kretanje padavina u 18 sati
Kretanje padavina u 20 časova
Kretanje padavina u 22 časova
Kretanje padavina u ponoć
Tokom noći očekuje se stabilizacija vremena, međutim, već sutra popodne ponovo se očekuju jaki pljuskovi.
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Kurir.rs/Blic