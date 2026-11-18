Slušaj vest

Jedanaestogodišnjem Leonardu Jovanoviću (2015) je hitno potrebna pomoć svih humanih ljudi za nastavak lečenja zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Leonardo boluje od epilepsije, spastične parapareze donjih ekstremiteta, lako izražene duševne zaostalosti sa značajnim poremećajem ponašanja, hiperkinetičkog poremećaja sa poremećajem pažnje, mešovitih specifičnih razvojnih poremećaja, strabizma, kao i neorganske enureze.

Iako je rođen iz uredno vođene trudnoće, prirodnim putem i sa visokom ocenom na rođenju (Apgar skor 9), već trećeg dana života dobio je povišenu temperaturu i lečen je zbog sepse. Od najranijeg uzrasta kod njega su bili prisutni hipotonija, tremor, visoka dioptrija i strabizam, uz kašnjenje u psihomotornom razvoju – samostalno je sedeo sa 10 meseci, prohodao sa dve godine, dok je proste rečenice počeo da sklapa sa godinu i po dana.

Nažalost, tokom poslednjih godina Leonardo se suočava sa pogoršanjem neurološkog i motornog statusa. Prisutni su učestali tremor ruku, vrtoglavice, glavobolje, spazmi, padovi i nevoljno umokravanje. Zbog epilepsije i tremora koristi kompleksnu terapiju i pod stalnim je nadzorom tima lekara.

Foto: Budi Human

Na psihološkom testiranju utvrđeno je da je njegovo intelektualno funkcionisanje na nivou lake mentalne insuficijencije (IQ 50).

Školu pohađa po individualnom obrazovnom planu (IOP) i zahteva stalni nadzor i pomoć drugih lica u svakodnevnim aktivnostima. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja i izraženih motoričkih i kognitivnih teškoća, utvrđeno mu je telesno oštećenje od 100 odsto, kao i potreba za stalnom tuđom negom i pomoći.

Nastavak lečenja na klinici u inostranstvu iziskuje visoke troškove koje porodica ne može sama da pokrije, zbog čega je neophodna podrška svih ljudi dobre volje.

Prikupljena novčana sredstva namenjena su za fizikalne i neurorehabilitacione tretmane, logopedske i defektološke terapije, lekove, suplemente, dijagnostičke kontrole, kao i za rehabilitaciju u banjskim uslovima.

Kako pomoći Leonardu:

Slanjem poruke 2035 na broj 3030 (cena poruke za sve mreze 200din, PDV se ne naplacuje)

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002711305-69

Uplatom na devizni račun: 160-6000002712569-60

IBAN: RS35160600000271256960

SWIFT/BIC: DBDBRSBG