Slušaj vest

Devetogodišnji Ognjen Jerković preminuo je juče.

On je imao i svoj nalog na sajtu Humanitarne fondacije "Budi human", gde se prikupljala novčana pomoć za njegovo lečenje.

"Naš drug, naš borac nas je napustio. Hvala svima koji ste nesebično bili tu uz njega.. Ogi je zauvek sklopio svoje okice. Ogi ,bićeš uvek u našim srcima. Saučešće porodici i prijateljima", objavljeno je u Fejsbuk grupi Humanitarne licitacije.

Mnogi se na društvenim mrežana opraštaju od dečaka.

Foto: Budi Human

"Danas je utihnulo jedno malo srce,u 12h i 20minuta a nebo je dobilo svog anđela.

Ognjene, dečače naš, imao si samo devet godina, a ostavio si tugu veću od celog sveta.

Nisi stigao da ostvariš svoje snove, da porasteš, da živiš, da se raduješ… Umesto dečjeg osmeha, ostale su suze, umesto igre – tišina, a umesto tebe – praznina. Ako pravda postoji, istina će jednom izaći na svetlo. Počivaj u miru, mali heroju. Devet godina je premalo za rastanak, a zauvek je premalo da te zaboravimo. Laku noć, Ognjene, anđele mali… Iskreno saučešće porodici. Neka Ognjenova uspomena živi zauvek", navodi se u jednom od oproštaja.

"Ogi, borio si se do poslednjeg trenutka, pokazao si koliko jedno malo srce može biti veliko i koliko snage može da nosi. Nisi odustajao, a mi smo se nadali čudu do samog kraja. Nažalost, život je imao drugačiji plan. Ostaješ zauvek u našim mislima i srcima. Mariji želimo mnogo snage da izdrži ovu neizmernu bol. Neka te anđeli čuvaju, Ogi naš. Počivaj u miru, Ogi".

Podsetimo, Ognjen je rođen 12. jula 2017. godine u Beogradu. Na žalost, tokom porođaja, usled traume koju je doživeo intubiran je i prebačen na respirator, navodi se na sajtu Fondacije Budi human. Usled povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen, a zdravlje trajno narušeno. Nakon što mu je zdravstveno stanje postalo stabilno, prebačen je na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ’’Dr Vukan Čupić’’ gde je usledila detaljna dijagnostika. Specijalističkim pregledima je utvrđeno da Ognjen ima Dg.Q04.8 Malformation cerebri congenitae aliae (mezijalna temporalna skleroza, kila mozga) G40.9 Epilepsia, F83 Disordines evolutionis specifici mixti (disharmoničan razvoj, mešoviti specifični poremećaji razvoja).

Usledila je svakodnevna borba...

Proveo je tri meseca na respiratoru, a sa 19 meseci postojećim velikim zdravstvenim problemima pridodaju se i epileptični napadi, kojih je povremeno imao i do 100 dnevno.