TAČNO U 21 ČAS OLUJNI I ORKANSKI UDARI STIŽU U SRBIJU! Jačina vetra i do 110 km/h - RHMZ izdao hitno upozorenje
- RHMZ je za Srbiju izdao upozorenje na olujne i orkanske udare vetra tokom večeri, uz brzinu od 80 do 110 km/h u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj Srbiji i Beogradu.
- Danas se očekuju kiša i lokalni pljuskovi, a vetar će sa južnog i jugoistočnog skrenuti na zapadni i severozapadni.
- Tokom noći ka petku padavine će prestati, a za vikend stižu nova naoblačenja i postepen pad temperature.
U Srbiji danas pre podne umereno oblačno uz slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Posle podne i uveče oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni. Uveče na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda udari vetra će biti olujni,ponegde i orkanski, od 80 do 110 km/h - navodi RHMZ i dodaje da se u toku noći ka petku očekuje prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.
Vremenska prognoza za vikend
RHMZ za predstojeći vikend najavljuje česta prolazna naoblačenja sda kišom, a od subote i postepen pad temperature.
- Narednih dana promenljivo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U petak toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 20 stepeni, a od subote temperatura u postepenom padu.
RHMZ je za danas izdao upozorenje za područje Srbije na olujne i orkanske udare vetra tokom večeri.
Upozorenje na olujne vetrove
- Tokom večeri u zoni hladnog fronta, koji će se premeštati u zapadnoj visinskoj struji, očekuju se olujni i orkanski udari zapadnog i severozapadnog vetra. Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 km/h.
Kako će se vreme kretati iz sata u sat
Radarski snimci pokazuju da će padavine početi oko 14 sati i to prvo u zapadnim krajevima, dok će se sat vremena kasnije proširiti nba severne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije. Prestanak padavina se očekuje u toku noći.
Padavine u 14 sati
15 sati
16 sati
17 sati
18 sati
19 sati
20 časova
21 čas
Najjači udari vetra stižu u 21 čas
Prema podacima sa radarskih mapa najjači udari vetra u prestonici se očekuju u periodu između 21 i 22.30 časova. U posebnom upozorenju RHMZ precizira da će najjači udari vetra biti povezani sa prolaskom hladnog fronta.
Tokom večeri u zoni hladnog fronta, koji će se premeštati u zapadnoj visinskoj struji, očekuju se olujni i orkanski udari zapadnog i
severozapadnog vetra. Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 km/h.