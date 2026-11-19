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U Srbiji danas pre podne umereno oblačno uz slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Posle podne i uveče oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni. Uveče na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda udari vetra će biti olujni,ponegde i orkanski, od 80 do 110 km/h - navodi RHMZ i dodaje da se u toku noći ka petku očekuje prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.

Vremenska prognoza za vikend

RHMZ za predstojeći vikend najavljuje česta prolazna naoblačenja sda kišom, a od subote i postepen pad temperature.

- Narednih dana promenljivo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U petak toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 20 stepeni, a od subote temperatura u postepenom padu.

1/3 Vidi galeriju Potop kod Hitne pomoći Foto: Kurir.rs

RHMZ je za danas izdao upozorenje za područje Srbije na olujne i orkanske udare vetra tokom večeri.

Upozorenje na olujne vetrove

- Tokom večeri u zoni hladnog fronta, koji će se premeštati u zapadnoj visinskoj struji, očekuju se olujni i orkanski udari zapadnog i severozapadnog vetra. Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 km/h.

RHMZ izdao upozorenje na olujne vetrove Foto: RHMZ Printscreen

Kako će se vreme kretati iz sata u sat

Radarski snimci pokazuju da će padavine početi oko 14 sati i to prvo u zapadnim krajevima, dok će se sat vremena kasnije proširiti nba severne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije. Prestanak padavina se očekuje u toku noći.

Padavine u 14 sati

Padavine u 14 sati Foto: Vreme radar printscreen

15 sati

Padavine u 15 sati Foto: Vreme radar printscreen

16 sati

Padavine u 16 sati Foto: Vreme radar printscreen

17 sati

Padavine u 17 sati Foto: Vreme radar printscreen

18 sati

Padavine u 18 sati Foto: Vreme radar printscreen

19 sati

Padavine u 19 sati Foto: Vreme radar printscreen

20 časova

Padavine u 20 časova Foto: Vreme radar printscreen

21 čas

Padavine u 21 sat Foto: Vreme radar printscreen

Najjači udari vetra stižu u 21 čas

Najjači udari vetra u Beogradu Foto: Vreme radar printscreen

Prema podacima sa radarskih mapa najjači udari vetra u prestonici se očekuju u periodu između 21 i 22.30 časova. U posebnom upozorenju RHMZ precizira da će najjači udari vetra biti povezani sa prolaskom hladnog fronta.

Tokom večeri u zoni hladnog fronta, koji će se premeštati u zapadnoj visinskoj struji, očekuju se olujni i orkanski udari zapadnog i

severozapadnog vetra. Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 km/h.