Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da izbegavaju kretanje na put zbog rizika od pojave jake oluje praćene snažnim udarima vetra, koji mogu prelaziti brzinu od 100 kilometara na čas.

Postoji opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Oluja može naići iznenada.

"Očekuju se problemi u saobraćaju i transportu, poremećaji u infrastrukturi (oštećenja dalekovoda, moguć je i nestanak struje, poremećaj telekomunikacija i sl)", navode iz Sektora za vanredne situacije.

Na području Vojvodine i Beograda postoji rizik od jakog olujnog nevremena, praćenog snažnim udarima vetra brzine veće od 100 kilometara na čas.

Apeluje se na građane da budu posebno oprezni, da bez preke potrebe ne kreću na put i da obezbede predmete na terasama, dvorištima i drugim otvorenim prostorima.

Vozila ne parkirajte ispod drveća i u blizini objekata sa kojih usled jakog vetra mogu pasti delovi konstrukcije ili predmeti.

Pratite upozorenja nadležnih službi i budite odgovorni prema sopstvenoj bezbednosti i bezbednosti drugih.

Preporuka je da ne krećete na put.

Zaštitite vozila i imovinu.

Zona uzbuna obuhvata severno područje zemlje, Vojvodinu, deo Mačve i Grad Beograd.

Građanima Srbije stigla je SMS poruka upozorenja na jaku oluju sa snažnim naletima vetra.

Podsetimo, Beograd je juče zahvatilo jako nevreme sa obilnom kišom kakva dugo nije pala a beogradske ulice ubrzo su bile pod vodom.

Foto: Printskrin X

Ulicama su doslovno tekle bujice, a stepenicama u podzemnim prolazima pravi vodopadi.

U nižim delovima Beograda, poput Savske ulice ispod Palate pravde, stvorilo se pravo jezero, a na desetine vozila stalo je usred vožnje zbog ogromne količine vode koja je dosezala i do polovine vrata automobila.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Palo je neverovatnih 52 litra kiše po kvadratnom metru iako je bilo najavljeno oko 30.

Nevreme je pratila jaka grmljavina sa munjama.