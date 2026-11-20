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Najlepši običaj za Aranđelovdan ne počinje 21. novembra, nego veče pre, dok kuća još miriše na večeru, a vi niste ni pomislili na praznik.

Šteta je što ga većina preskoči, jer baš u tim tihim satima stari ljudi su verovali da se želja najbolje čuje.

Arhangel Mihailo je predvodnik nebeske vojske i u narodu ga zovu zaštitnikom anđela. Slavi ga više srpskih domova nego gotovo bilo kog drugog sveca, a uz njegov dan vezuje se jedan mali ritual u tri koraka. Traje manje od pola sata i košta koliko jedna sveća.

Običaj za Aranđelovdan koji počinje uoči praznika

Kad padne mrak u petak, 20. novembra, upalite voštanu sveću kod ikone ili na čistom stolu, pored čaše vode i komadića hleba. Ugasite televizor i sklonite telefon. Stari običaj kaže da arhangel ne dolazi tamo gde je buka.

Pomolite se svojim rečima ili kratkom molitvom Svetom arhangelu Mihailu, a zatim izgovorite samo jednu želju, tiho i jasno. Ne nabrajajte spisak. Narod je verovao da sveti Mihailo, kao vojskovođa, voli kratke i iskrene molbe, a ne pogađanje.

Aranđelovdan Foto: Wikipedia

Sveću ne duvajte. Pustite je da gori koliko može, ili je ugasite prstima, kao što su radile naše bake.

Sveća, molitva i dobro delo za Aranđelovdan

Najveća greška nije zaboravljena sveća. Problem je što ljudi traže, a ništa ne daju zauzvrat. Zato se ujutru, na sam Aranđelovdan, odlazi u crkvu, a ko ne može, bar zastane pred ikonom i zahvali se.

Drugi deo običaja je milostinja. Dajte nešto onome kome treba: kesu namirnica komšinici koja živi sama, novac prosjaku ispred crkve, toplu jaknu koju više ne nosite. Verovalo se da arhangel Mihailo meri dušu, pa želja ide lakše kad je poneseno dobro delo pre nje.

Ukućani koji slave tog dana mese slavski kolač i lome ga sa gostima, ali ovaj tihi deo pripada svakome, i onima koji ne slave.

Šta se na Aranđelovdan ne radi?

Teški poslovi čekaju. Na ovaj dan se ne pere veš, ne cepaju drva i ne šije, a izbegavaju se i svađe za stolom. Ko se posvađa na Aranđelovdan, kažu stari, celu zimu nosi taj teret.

Nemojte ni pozajmljivati novac iz kuće tog dana. To nije sujeverje radi straha, nego podsetnik da praznik bude dan mira, a ne računa i obaveza.