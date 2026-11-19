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Dnevne novine Kurir izlaze nedeljom na povećanom broju strana jer čitaocima donosimo sadržaj koji nećete naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije. Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo i otvaramo najstrože čuvane državne arhive. Četvrti broj dodatka Dosije, pod nazivom „Tajne iz DB arhiva“, koji uz Kurir dobijate u nedelju, 22. novembra, na čak 12 strana donosi ekskluzivna dokumenta i svedočenja o događajima koji su decenijama bili obavijeni velom tajne.

Prava istina o Čiča Draži Otkrivamo kako je uhapšen i likvidiran komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović, uz detaljnu rekonstrukciju akcije službi bezbednosti i odgovor na pitanje gde je likvidiran. Svi detalji strategije: Kako su Jovanku odvojili od Tita Donosimo pozadinu političkih igara i prave razloge zbog kojih je Josip Broz Tito razdvojen od Jovanke Broz, kao i priču o tome kako je tajna albanska mreža Crveni front razbijala Jugoslaviju. Dosijei mafijaša: Likvidacije u maloj bari punoj krokodila Pročitajte transkripte prisluškivanih razgovora mafijaša devedesetih godina i otkrijte pozadinu surovih obračuna u podzemlju. U okviru novog broja dodatka Dosije čitajte: