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Privlačnost prema drugoj osobi prirodna je i često se javlja spontano, ali gde se završava običan pogled, a počinje greh? U pravoslavnom učenju nije svaki pogled na lepu ženu ili muškarca grešan, ali je važno šta se krije iza njega i da li se druga osoba posmatra sa poštovanjem ili kroz prizmu požude.

"Da li je greh pohotno gledati drugu ženu ili muškarca ako nismo u braku, već smo u običnoj vezi?" Ovo pitanje postavljeno je svešteniku Dejanu Krstiću u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere".

Kako je istakao, važno je razlikovati prirodnu privlačnost od pogleda kojim se u drugoj osobi vidi samo sredstvo za zadovoljenje strasti.

"Žene i muškarci nisu seksualni objekti"

- Gledati drugu (tuđu) ženu ili muškarca sa pohotom greh je, ne samo u braku, nego i van braka. Žene i muškarci nisu seksualni objekti i sredstva za zadovoljenje naše pohote, već ličnosti koje smo dužni da poštujemo - istakao je otac Dejan.

Dodao je da ne treba pohotne poglede mešati sa prirodnom reakcijom kada nam nečija pojava privuče pažnju, kada primetimo da je neko lep ili privlačan.

- To samo po sebi nije greh. Problem nastaje kada svesno zadržavamo pogled, hranimo maštu i u drugoj osobi gledamo sredstvo za zadovoljenje svojih strasti - zaključio je on.