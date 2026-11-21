Da li je greh gledati druge dok ste u vezi ili u braku? Odgovor sveštenika Dejana nateraće vas da se ozbiljno zamislite
- Sveštenik Dejan Krstić kaže da je pohotno gledanje druge osobe greh i van braka, jer ljudi nisu seksualni objekti već ličnosti koje treba poštovati.
- Prirodna privlačnost sama po sebi nije greh, ali problem nastaje kada se pogled svesno zadržava i hrani mašta.
Privlačnost prema drugoj osobi prirodna je i često se javlja spontano, ali gde se završava običan pogled, a počinje greh? U pravoslavnom učenju nije svaki pogled na lepu ženu ili muškarca grešan, ali je važno šta se krije iza njega i da li se druga osoba posmatra sa poštovanjem ili kroz prizmu požude.
"Da li je greh pohotno gledati drugu ženu ili muškarca ako nismo u braku, već smo u običnoj vezi?" Ovo pitanje postavljeno je svešteniku Dejanu Krstiću u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere".
Kako je istakao, važno je razlikovati prirodnu privlačnost od pogleda kojim se u drugoj osobi vidi samo sredstvo za zadovoljenje strasti.
"Žene i muškarci nisu seksualni objekti"
- Gledati drugu (tuđu) ženu ili muškarca sa pohotom greh je, ne samo u braku, nego i van braka. Žene i muškarci nisu seksualni objekti i sredstva za zadovoljenje naše pohote, već ličnosti koje smo dužni da poštujemo - istakao je otac Dejan.
Dodao je da ne treba pohotne poglede mešati sa prirodnom reakcijom kada nam nečija pojava privuče pažnju, kada primetimo da je neko lep ili privlačan.
- To samo po sebi nije greh. Problem nastaje kada svesno zadržavamo pogled, hranimo maštu i u drugoj osobi gledamo sredstvo za zadovoljenje svojih strasti - zaključio je on.