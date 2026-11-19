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U pojedinim osnovnim školama u Pančevu učenici viših razreda koji su druga smena su iz bezbednosnih razloga već pušteni kući, uz napomenu da se roditelji jave razrednom starešini ukoliko smatraju da dete ne može bezbedno samo da se vrati. Istovremeno, u drugoj školi roditeljima đaka poručeno je da budu u pripravnosti i da dođu po svoju decu najkasnije do 15 časova.

U poruci koja je danas stigla roditeljima navodi se da je aktiv učitelja u pripravnosti kako bi reagovao na vreme.

- Poštovani roditelji učenika u drugoj smeni, ako boravak napolju bude procenjen kao rizičan, blagovremeno ćemo vas obavestiti da dođete po svoju decu. Zajedno vodimo računa o bezbednosti - navodi se u obaveštenju upućenom roditeljima.

Iz škola naglašavaju da roditelji učenika nižih razreda treba da budu u pripravnosti, ali i da nema razloga za paniku, jer nijedno dete neće ostati u školi bez nadzora, čak ni u slučaju da roditelj nije u mogućnosti da stigne u najkraćem roku.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Meteorolozi najavljuju orkanske udare vetra do 110 km/h

Prema prognozi meteorologa, snažan ciklon premeštaće se tokom večeri sa severnog Jadrana preko Panonske nizije i severa Srbije, što će našoj zemlji doneti veoma burno vreme.

Već posle podne očekuje se pojačanje jugozapadnog vetra, koji će pred kraj dana biti vrlo jak, na planinama i sa olujnim udarima. Kasnije posle podne sa zapada stiže jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se tokom večeri na severu zemlje očekuju i obilnije padavine.

Tokom večeri jugozapadni vetar biće u skretanju na zapadni, koji će imati olujne udare, a lokalno povremeno i orkanske udare od čak 110 kilometara na čas. Najveća opasnost od olujnog i orkanskog vetra očekuje se upravo u Vojvodini, u Beogradu, Podrinju, Mačvi, na severu Šumadije, u Podunavlju i Pomoravlju.

Zbog najavljenog nevremena, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije već je izdalo hitna SMS upozorenja građanima u Vojvodini i Beogradu, uz apel da redovno prate obaveštenja nadležnih službi. Iako će maksimalna dnevna temperatura danas dostići i 20 stepeni (u Beogradu do 19), u večernjim satima sledi nagla promena, dok se slabljenje vetra i razvedravanje očekuju tek u toku noći.