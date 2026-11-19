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U drugoj polovini novembra, kompanija AMAN Grupa , koja posluje kroz dva maloprodajna brenda – AMAN i DIS , u saradnji sa Markom Nikolićem i njegovom humanitarnom organizacijom, pokreću humanitarnu akciju „Karavan ljubavi – Nahranimo gladne“, sa ciljem da više od 10 tona hrane i osnovnih životnih potrepština stigne do socijalno ugroženih porodica u nekoliko gradova širom Srbije.

Foto: Aneta Vojinović

Ova inicijativa nastala je iz zajedničke želje da se pruži konkretna podrška ljudima kojima je pomoć najpotrebnija i da se podsetimo koliko su solidarnost, empatija i zajedništvo važni za svako društvo. Organizacija će takođe preuzeti koordinaciju humanitarnog karavana, obezbediti gorivo, smeštaj i obroke za volontere, kao i pokrenuti posebnu SMS humanitarnu akciju putem koje će građani moći da se uključe i pruže dodatnu podršku projektu.

Foto: Aneta Vojinović

Naš cilj je mnogo veći od same distribucije hrane. Želimo da obiđemo porodice širom Srbije, da im pružimo podršku i pokažemo da nisu zaboravljene i da nisu same. Verujemo da svaka porodica zaslužuje sigurnost, dostojanstvo i osećaj da neko misli na nju.

Foto: Aneta Vojinović

Kroz ovu zajedničku inicijativu, AMAN i DIS još jednom potvrđuju svoju opredeljenost ka društveno odgovornom poslovanju i aktivnom doprinosu zajednici u kojoj posluju.

Foto: Aneta Vojinović

Verujemo da velike promene počinju malim, ali iskrenim delima. Kada udružimo snage, možemo da stignemo dalje, pomognemo većem broju ljudi i pokažemo da humanost nema granice.