SMS brojevi za pomoć teško obolelima ipak neće biti ukinuti - nakon pisanja Kurira reagovao Ratel! Evo do kada je produžio rok
- Ratel je obavestio mobilne operatore da se važenje kratkih SMS kodova za humanitarnu pomoć produžava do 1. jula 2027. godine.
- Time je izbegnuta mogućnost da teško oboleli i fondacija 'Budi human' ostanu bez broja 3030 od 31. decembra.
- Za nastavak korišćenja SMS brojeva potrebni su nova saglasnost Ministarstva zdravlja i popunjen NUM obrazac.
Teško oboleli, koji novac sa sačuvaju život i leče se, prikupljaju i preko SMS broja nakon pisanja Kurira ipak neće ostati bez istog od Nove godine jer je Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) obavestio mobilne operatore o produžavanju njihovog važenja do 1. jula sledeće godine.
- Ratel je mobilnim operatorima poslao obaveštenje da korišćenje trenutno aktivnih kratkih SMS kodova za humanitarnu pomoć treba produžiti do 1. jula 2027 - naveli su iz Ratela za Kurir i podsetili:
- Prema Pravilniku o utvrđivanju Plana numeracije ("Službeni glasnik RS", br. 44/25 i 64/25) da bi se dodelio kratki SMS kod za humanitarnu pomoć neophodna je saglasnost nadležnog organa državne uprave da može prikupljati humanitarna sredstva preko kratkog SMS koda, što bi u slučaju prikupljanja donacija za lečenje trebalo da bude Ministarstvo zdravlja. Osim saglasnosti za dobijanje kratkog SMS koda potrebno je i popuniti odgovarajući NUM obrazac.
Humanitarna fondacija "Budi human - Aleksandar Šapić" obavestila je svoje korisnike, kojih je više od 1.300, a među njima i više od 700 dece, da "ukoliko potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja i dozvola Ratela ne budu pribavljene u predviđenom roku, Fondacija neće biti u mogućnosti da obezbedi nastavak korišćenja humanitarnog SMS broja 3030 nakon 31. decembra, što bi dovelo do prekida prikupljanja donacija putem ovog broja".
Ugovori humanitarnih fondacija s mobilnim operatorima ističu 31. decembra, a u skladu sa pomenutim pravilnikom za nastavak korišćenja SMS broja potrebno je ispuniti nove regulatorne uslove što podrazumeva i novouvedenu saglasnost Ministarstva zdravlja koja još nije zvanično data. Da Ratel sada nije produžio rok do 1. jula postojala bi velika mogućnost da oboleli ostanu bez SMS broja. A samo preko broja 3030 fondacija "Budi human" je za 12 godina postojanja skupila više od sedam milijardi dinara, što je gotovo polovina ukupno prikupljenih sredstava (47,7%).