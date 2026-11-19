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Teško oboleli, koji novac sa sačuvaju život i leče se, prikupljaju i preko SMS broja nakon pisanja Kurira ipak neće ostati bez istog od Nove godine jer je Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) obavestio mobilne operatore o produžavanju njihovog važenja do 1. jula sledeće godine.

- Ratel je mobilnim operatorima poslao obaveštenje da korišćenje trenutno aktivnih kratkih SMS kodova za humanitarnu pomoć treba produžiti do 1. jula 2027 - naveli su iz Ratela za Kurir i podsetili:

Ljiljana Kuzmanović Vujaković, upravitelj fondacije "Budi human" Foto: Budi Human

- Prema Pravilniku o utvrđivanju Plana numeracije ("Službeni glasnik RS", br. 44/25 i 64/25) da bi se dodelio kratki SMS kod za humanitarnu pomoć neophodna je saglasnost nadležnog organa državne uprave da može prikupljati humanitarna sredstva preko kratkog SMS koda, što bi u slučaju prikupljanja donacija za lečenje trebalo da bude Ministarstvo zdravlja. Osim saglasnosti za dobijanje kratkog SMS koda potrebno je i popuniti odgovarajući NUM obrazac.

Humanitarna fondacija "Budi human - Aleksandar Šapić" obavestila je svoje korisnike, kojih je više od 1.300, a među njima i više od 700 dece, da "ukoliko potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja i dozvola Ratela ne budu pribavljene u predviđenom roku, Fondacija neće biti u mogućnosti da obezbedi nastavak korišćenja humanitarnog SMS broja 3030 nakon 31. decembra, što bi dovelo do prekida prikupljanja donacija putem ovog broja".