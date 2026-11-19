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Novosadske osnovne škole masovno otkazuju nastavu u popodnevnoj smeni zbog najavljenog nevremena.

Pojedine škole su odmah nakon upozorenja na jaku oluju, koje su ranije danas izdali RHMZ i Sektor za vanredne situacije MUP-a, obavestili roditelje đaka da će popodnevna nastava biti otkazana, dok su neke škole naknadno donele tu odluku te će nakon drugog časa pustiti decu kući.

Do sada je potvrđeno da je u Osnovnim školama "Vasa Stajić", "Đorđe Natošević", "Ivo Lola Ribar", "Prva vojvođanska brigada" i "Mihajlo Pupin" u Veterniku nastava otkazana, a i u pojedinim srednjim školama vraćaju decu kući.

"Poštovani, obaveštavamo vas da je, imajući u vidu bezbednost učenika i zaposlenih, pogoršanje vremenske prognoze kao i upozorenje izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, doneta odluka o otkazivanju nastave u popodnevnoj smeni. Učenici koji su već došli u školu biće vraćeni svojim kućama. Zahvaljujemo vam na razumevanju i saradnji", glasi poruka koju su primili roditelji učenika Karlovačke gimnazije od nadležnih iz te obrazovne ustanove.

Nezvanično se saznaje da su poruku slične sadržine dobili i roditelji učenika koji pohađaju Medicinsku školu, Ekonomsku i Umetničku školu.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

HITNO UPOZORENJE MUP-A

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da izbegavaju kretanje na put zbog rizika od pojave jake oluje praćene snažnim udarima vetra, koji mogu prelaziti brzinu od 100 kilometara na čas.

Postoji opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Oluja može naići iznenada.

"Očekuju se problemi u saobraćaju i transportu, poremećaji u infrastrukturi (oštećenja dalekovoda, moguć je i nestanak struje, poremećaj telekomunikacija i sl)", navode iz Sektora za vanredne situacije.

Na području Vojvodine i Beograda postoji rizik od jakog olujnog nevremena, praćenog snažnim udarima vetra brzine veće od 100 kilometara na čas.

Apeluje se na građane da budu posebno oprezni, da bez preke potrebe ne kreću na put i da obezbede predmete na terasama, dvorištima i drugim otvorenim prostorima.

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