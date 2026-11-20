Slušaj vest

Zamislite prizor - visoko iznad Dunava, na betonskom luku Žeželjevog mosta, umesto na putu, nalazi se automobil "jugo".

Za volanom je Novosađanin Boris Radovanović, čovek koji je odlučio da izvede nešto što je mnogima delovalo potpuno nezamislivo. I uspeo je!

Bilo je to 1996. godine, kada je Radovanović, poznatiji pod nadimkom Ginis, izveo podvig koji je ostao upamćen kao jedan od najneobičnijih prizora u istoriji Novog Sada. On je, naime, najpre motociklom "suzuki" prešao preko luka tadašnjeg Žeželjevog mosta, a zatim je odlučio da pomeri granice još dalje i ponovi izazov automobilom "jugo".

Fotografije njegovog neobičnog poduhvata ostale su svedočanstvo o događaju koji je privukao veliku pažnju javnosti. Radovanović je zbog ovog podviga dospeo u novinske priče o Ginisovoj knjizi rekorda, a upravo po tome dobio je i nadimak koji ga je pratio godinama.

Hteo i kamionom

Međutim, "suzuki" i "jugo" nisu bili kraj njegovih ambicija. Ginis je, prema pisanju medija, želeo da isti podvig izvede i kamionom, ali ga je u toj nameri sprečila policija.

Radovanović je svojevremeno govorio i o želji da postane kaskader i snima filmove, što se uklapalo u njegovu sklonost ka nesvakidašnjim izazovima.

Ipak, životna priča čoveka koji je nekada privlačio pažnju zbog neverovatne vožnje kasnije je dobila sasvim drugačiji tok.

Od gradskog spektakla do policijskih potera

Radovanović se kasnije našao u centru pažnje zbog krivičnih postupaka i bekstava iz zatvora. Mediji su pisali da je 2007. godine pobegao iz zatvora na Klisi,a 2009. ponovo je pobegao, ovog puta dok su ga zatvorski čuvari vodili na pregled kod zubara u Novom Sadu.

Nakon višegodišnjeg bekstva, uhapšen je u Solunu u decembru 2016. godine, a potom izručen Srbiji. Prema tadašnjim izveštajima, bio je pravnosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog razbojništava.

Tako je čovek kojeg su Novosađani zapamtili po vožnji motocikla i "juga" preko luka mosta godinama kasnije ponovo dospeo na naslovne strane, ali iz potpuno drugačijih razloga.