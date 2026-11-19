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Princ-naslednik Filip Karađorđević uputio je čestitku Aleksandru Čupićupovodom izbora za predsednika Narodne skupštine Srbije, u kojoj je posebno istakao značaj studentskog pokreta, borbu za slobodu i potrebu da parlament ponovo postane istinski dom narodnog predstavništva.

- Upućujem Vam iskrene čestitke povodom izbora za predsednika Narodne skupštine Srbije, uz želju da ovu visoku dužnost obavljate časno, mudro i na dobrobit našeg naroda i otadžbine - naveo je princ Filip u pismu upućenom Čupiću.

Pozivajući se na nasleđe svojih predaka, vožda Karađorđa i kralja Petra I Karađorđevića, princ-naslednik naglasio je da su sloboda, pravda i poštovanje narodne volje temelji srpske državnosti.

- Karađorđe je poveo srpski narod u borbu za slobodu, a kralj Petar I ostavio nam je dragoceno nasleđe ustavnosti, parlamentarizma i poštovanja građanskih sloboda. Taj zavet obavezuje svaku generaciju - poručio je princ Filip.

Posebna poruka o studentskom pokretu

U čestitki se posebno osvrnuo na ulogu studenata u političkim i društvenim promenama u Srbiji.

- Posebno želim da istaknem značaj studentskog pokreta, koji je svojom hrabrošću, istrajnošću i verom u pravdu probudio nadu i pokazao koliku snagu nose mladi ljudi kada se bore za opšte dobro - istakao je princ-naslednik.

On je dodao da u studentskoj borbi prepoznaje „najplemenitiju tradiciju naše istorije – spremnost da se lični interes podredi slobodi i budućnosti otadžbine“.

„Skupština mora biti dom slobodne reči“

Princ Filip izrazio je očekivanje da će izbor novog predsednika parlamenta označiti priliku za obnovu ugleda Narodne skupštine i jačanje demokratskih institucija.

- Neka Vaš izbor bude prilika da Narodna skupština ponovo bude istinski dom narodnog predstavništva, dostojanstva i slobodne reči, u kojem se poštuju Ustav, institucije i volja građana - poručio je.

Na kraju pisma, princ-naslednik uputio je poruku nacionalnog jedinstva, naglašavajući da interesi Srbije moraju biti iznad političkih sukoba.

- Srbija je veća od svake političke podele. Naša je zajednička dužnost da je sačuvamo i ostavimo budućim pokolenjima slobodniju, pravedniju i dostojanstveniju nego što smo je nasledili.

Čestitku je završio rečima: „Živela Srbija!“

I prestolonaslednik Aleksandar uputio je danas čestitke doc. dr Aleksandru Čupiću povodom izbora na mesto Predsednika Narodne skupštine Srbije.

- Upućujem iskrene čestitke doc. Dr Aleksandru Čupiću na izboru na dužnost predsednika Narodne skupštine Srbije, jedne od najznačajnijih institucija naše države, čija uloga u očuvanju ustavnog poretka, demokratskog života i državnog kontinuiteta nosi posebnu odgovornost.

Aleksandar Karađorđević Foto: Kraljevski Dvor

U vremenu izazova, funkcija predsednika Narodne skupštine zahteva mudrost, odgovornost i posvećenost opštem dobru. Parlament treba da bude mesto dijaloga u kojem se, bez obzira na političke i ideološke razlike, uvek čuva svest o zajedničkoj odgovornosti za budućnost Srbije, a ključna uloga u ispunjenju te dužnosti, te da rad Parlamenta bude na korist našeg naroda i Otadžbine, leži upravo na njegovom predsedniku.

Istorija Narodne skupštine obeležena je velikim državnicima i ličnostima koji su, u različitim i često veoma teškim periodima, svojim radom i delovanjem doprineli razvoju srpske državnosti. Njihovo nasleđe podseća nas da dostojanstvo institucija, poštovanje volje naroda i odgovornost prema državi moraju biti vodilja svakom poslaniku.

Uveren sam da ćete, obavljajući ovu važnu dužnost, imati u vidu upravo takvu odgovornost i značaj institucije na čije ste čelo stupili, te da će Vaš rad doprineti jačanju demokratskih institucija, društvenom napretku i dobrobiti svih građana Srbije.