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Ako se često pitaš kako izgleda prvi korak ka poslu nakon fakulteta, odgovor možda stiže već 26. novembra.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave najavljuje šesti Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi, najveći događaj ove vrste namenjen studentima koji žele da steknu praktično iskustvo još tokom studija.

Ovogodišnji Sajam održava se pod sloganom "PR(a)Vi KORAK", a vrata virtuelne 3D platforme otvaraju se u četvrtak, 26. novembra, u 10 časova.

Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samoprave

Cilj je jednostavan: da studenti na jednom mestu pronađu praksu koja odgovara njihovom fakultetu, interesovanjima i planovima za buduću karijeru.

Dobra vest je da će izbor biti veći nego ikada. Za akademsku 2026/2027. godinu čak 143 organa javne uprave ponudila su 1.424 mesta za stručnu praksu širom Srbije. Praksu nude državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, a namenjena je studentima osnovnih i master studija pet državnih univerziteta - u Novom Pazaru, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu.

Gde možeš da pronađeš praksu za svoj fakultet?

Umesto da danima pretražuju različite sajtove i konkurse, studenti će na Sajmu moći

da na jednom mestu vide kompletnu ponudu.

Platforma omogućava pregled institucija koje učestvuju u programu, oblasti rada kojima se bave, kao i pozicija koje su otvorene za određene fakultete i studijske programe.

Ne znaš kako izgleda prijava? I to ćeš saznati

Za mnoge mlade najveća nedoumica nije gde da pronađu praksu, već kako izgleda

procedura prijavljivanja.

Upravo zato će na Sajmu biti dostupna i posebna "Mapa puta", vodič koji korak po korak objašnjava ceo proces - od prijave i selekcije kandidata, preko organizacije prakse, pa sve do dobijanja potvrde o njenom uspešnom završetku.

Iskustva kolega, saveti mentora i razvoj karijere

Posetioci će imati priliku da saznaju i šta ih zaista očekuje tokom prakse. Na platformi će biti dostupna iskustva studenata koji su već prošli program, korisni saveti za razvoj karijere, kao i informacije o radu sa mentorima u institucijama javne uprave.

Sve je dostupno onlajn

Još jedna prednost Sajma jeste to što se njegov centralni deo odvija putem savremene virtuelne 3D platforme. To znači da studenti iz svih gradova Srbije mogu da se uključe bez putovanja i dodatnih troškova, direktno sa računara ili telefona.

Ako želiš da već tokom studija stekneš prvo profesionalno iskustvo, upoznaš potencijalne mentore i pronađeš praksu koja može da bude uvod u buduću karijeru, 26. novembar je datum koji bi trebalo da zabeležiš.