Profesor dr Aleksandar Čupić sa Studentske liste je novi predsednik Narodne skupštine Srbije. Za njega je glasao 140 poslanika, 97 je bilo protiv, a dvoje narodnih poslanika se nije izjasnilo. Čupić je rekao da će na ovom poslu, kao i svaki put u svom životu, biti strog i pravedan. Pre svega strog prema sebi. Rekao je da moramo da vratimo osećaj stida kad se izgovori nešto što je neprimereno. Da je vrhunski ideal snaga argumenata, da dijalog i tolerancija moraju postati obrazac političke kulture. Istakao je pet važnih stvari o kojima svi poslanici moraju da vode računa, a to su: ravnopravnost, pažljivost u razgovoru, učtivost, vraćanje osećaja stida i kao vrhunski ideal snagu argumenata.