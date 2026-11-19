NARODNA SKUPŠTINA DOBILA JE NOVOG PREDSEDNIKA: Aleksandar Čupić na čelu parlamenta, pozvao je na ravnopravnost, pažljivost, učtivost, dijalog, snagu argumenata
Profesor dr Aleksandar Čupić sa Studentske liste je novi predsednik Narodne skupštine Srbije. Za njega je glasao 140 poslanika, 97 je bilo protiv, a dvoje narodnih poslanika se nije izjasnilo. Čupić je rekao da će na ovom poslu, kao i svaki put u svom životu, biti strog i pravedan. Pre svega strog prema sebi. Rekao je da moramo da vratimo osećaj stida kad se izgovori nešto što je neprimereno. Da je vrhunski ideal snaga argumenata, da dijalog i tolerancija moraju postati obrazac političke kulture. Istakao je pet važnih stvari o kojima svi poslanici moraju da vode računa, a to su: ravnopravnost, pažljivost u razgovoru, učtivost, vraćanje osećaja stida i kao vrhunski ideal snagu argumenata.
Nema dileme da sve to nedostaje, ali ima prostora za pitanje da li će se isto i postići i u kom roku. U toku dana sednica je bila izrazito burna, a nakon predloga kandidata skupštinske većine za potpredsednike, diskusija se intenzivirala.
dr Borislav Antonijević, bivši narodni poslanik
Aleksandar Gajović, novinar i publicista
Ljubomir Đurić, politički analitičar
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig