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Ove večeri veoma snažan ciklon premeštaće se svojim centrom sa severnog Jadrana dalje na istok preko Panonske nizije, a preći će svojim centrom i preko severa Vojvodine.

Vrednost vazdušnog pritiska u centru ciklona biće niža i od 988 milibara, što su veoma niske vrednosti.

Ovaj ciklon već dva dana našem području donosi veoma obilne padavine i olujna nevremena sa pljuskovima i grmljavinom.

U Beogradu je već palo više od 60 litara kiše po kvadratnom metru, što je količina koja u proseku padne tokom celog novembra.

Ove večeri jugozapadni vetar sve više je u pojačanju i biće tokom večeri veoma jak, povremeno i sa olujnim udarima.

Već oko 20 časova u sklopu ciklona očekuje se prodor hladnog fronta, koji će u Srbiju iz pravca Hrvatske i severnih delova Bosne.

On će na svom putu usloviti da vetar bude u skretanju na zapadni-severozapadni, povremeno sa orkanskim udarima od 110 km/h.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ovaj hladni front u nastavku večeri nastaviće put dalje na istok, pa će oko 21 čas preći preko većeg dela Bačke, Srema, Mačve, severnog Podrinja, pa i Novog Sada, a oko 22 časova preko Beograda, potom i severa Šumadije, Banata, Podunavlja, Pomoravlja i dalje će nastaviti prema ponoći svoj put dalje ka istoku.

U ovim predelima očekuju se olujni, pa i orkanski udari vetra od 80 do 110 km/h, a orkanski vetar očekuje se prolazno i na širem području Beograda.

Najjači udari olujnog i orkanskog vetra od 100 do 110 km/h očekuju se u Bačkoj, u Sremu, Mačvi, u Beogradu, u severnom delu Podrinja, u centralnom i južnom delu Banata, u Podunavlju i u delovima Pomoravlja.

Što se tiče gradova, najveća opasnost preti Šidu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Šapcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu i drugim predelima u ovim delovima zemlje.

Ovi udari vetra smatraju se veoma opasnom meteorološkom pojavom.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Mogu biti potencijalno veoma opasni.

Mogu da oštete mnoge predmete, krovne konstrukcije, da lome drveće i grane, da oštete električnu mrežu, saobraćajne znakove i da budu velika opasnost u saobraćaju, naročito na mostovima, nadvožnjacima i duž rečnih tokova.

Povodom očekivane situacije, od ranog jutra oglasio se i RHMZ svojim upozorenjima, a MUP Srbije izdao je hitna upozorenja.

Za Vojvodinu i Beograd upaljen je crveni meteo-alarm, a za centralni, a za centralni i zapadni pojas zemlje narandžasti meteo-alarm.

Narandžasti meteo-alarm

- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Crveni meteo-alarm

- Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Shodno očekivanim vremenskim prilikama, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 19 stepeni. Najtoplije je u Valjevu sa 19 stepeni. Beograd meri 14, Sjenica 13, Zlatibor 11, a Kopaonik 7 stepeni.

Ove večeri kiša pada na severu Vojvodine, u Beogradu, u Podunavlju, Pomoravlju i na istoku Srbije. U ostalim predelima Srbije je suvo, na zapadu čak i vedro.

Smirivanje situacije i slabljenje vetra očekuje se tokom noći, uglavnom nakon ponoći i u kasnijim satima.

Dakle, tokom večeri bez preke potrebe ne izlazite iz svojih domova. Veliki oprez preporučuje se i u saobraćaju, a vozila treba parkirati dalje od drvoreda i potencijalno opasnih objekata.