SRBIJA NA NOGAMA ZBOG SNAŽNOG NEVREMENA! Stiže orkanski vetar od 110 km/h, poznato i kad: Nižu se hitna upozorenja, evo koji gradovi su na najjačem udaru
- Snažan ciklon večeras prelazi preko severa Vojvodine i donosi obilne padavine, a u Beogradu je već palo više od 60 litara kiše po kvadratnom metru.
- Hladni front stiže oko 20 časova i doneće olujne, ponegde orkanske udare vetra od 80 do 110 km/h, najizraženije u Bačkoj, Sremu, Mačvi i Beogradu.
- RHMZ i MUP su izdali upozorenja, za Vojvodinu i Beograd je na snazi crveni meteo-alarm, a građanima se savetuje veliki oprez i praćenje službenih obaveštenja.
Ove večeri veoma snažan ciklon premeštaće se svojim centrom sa severnog Jadrana dalje na istok preko Panonske nizije, a preći će svojim centrom i preko severa Vojvodine.
Vrednost vazdušnog pritiska u centru ciklona biće niža i od 988 milibara, što su veoma niske vrednosti.
Ovaj ciklon već dva dana našem području donosi veoma obilne padavine i olujna nevremena sa pljuskovima i grmljavinom.
U Beogradu je već palo više od 60 litara kiše po kvadratnom metru, što je količina koja u proseku padne tokom celog novembra.
Ove večeri jugozapadni vetar sve više je u pojačanju i biće tokom večeri veoma jak, povremeno i sa olujnim udarima.
Već oko 20 časova u sklopu ciklona očekuje se prodor hladnog fronta, koji će u Srbiju iz pravca Hrvatske i severnih delova Bosne.
On će na svom putu usloviti da vetar bude u skretanju na zapadni-severozapadni, povremeno sa orkanskim udarima od 110 km/h.
Ovaj hladni front u nastavku večeri nastaviće put dalje na istok, pa će oko 21 čas preći preko većeg dela Bačke, Srema, Mačve, severnog Podrinja, pa i Novog Sada, a oko 22 časova preko Beograda, potom i severa Šumadije, Banata, Podunavlja, Pomoravlja i dalje će nastaviti prema ponoći svoj put dalje ka istoku.
U ovim predelima očekuju se olujni, pa i orkanski udari vetra od 80 do 110 km/h, a orkanski vetar očekuje se prolazno i na širem području Beograda.
Najjači udari olujnog i orkanskog vetra od 100 do 110 km/h očekuju se u Bačkoj, u Sremu, Mačvi, u Beogradu, u severnom delu Podrinja, u centralnom i južnom delu Banata, u Podunavlju i u delovima Pomoravlja.
Što se tiče gradova, najveća opasnost preti Šidu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Šapcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu i drugim predelima u ovim delovima zemlje.
Ovi udari vetra smatraju se veoma opasnom meteorološkom pojavom.
Mogu biti potencijalno veoma opasni.
Mogu da oštete mnoge predmete, krovne konstrukcije, da lome drveće i grane, da oštete električnu mrežu, saobraćajne znakove i da budu velika opasnost u saobraćaju, naročito na mostovima, nadvožnjacima i duž rečnih tokova.
Povodom očekivane situacije, od ranog jutra oglasio se i RHMZ svojim upozorenjima, a MUP Srbije izdao je hitna upozorenja.
Za Vojvodinu i Beograd upaljen je crveni meteo-alarm, a za centralni, a za centralni i zapadni pojas zemlje narandžasti meteo-alarm.
Narandžasti meteo-alarm
- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
Crveni meteo-alarm
- Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - navodi se na sajtu RHMZ-a.
Shodno očekivanim vremenskim prilikama, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 19 stepeni. Najtoplije je u Valjevu sa 19 stepeni. Beograd meri 14, Sjenica 13, Zlatibor 11, a Kopaonik 7 stepeni.
Ove večeri kiša pada na severu Vojvodine, u Beogradu, u Podunavlju, Pomoravlju i na istoku Srbije. U ostalim predelima Srbije je suvo, na zapadu čak i vedro.
Smirivanje situacije i slabljenje vetra očekuje se tokom noći, uglavnom nakon ponoći i u kasnijim satima.
Dakle, tokom večeri bez preke potrebe ne izlazite iz svojih domova. Veliki oprez preporučuje se i u saobraćaju, a vozila treba parkirati dalje od drvoreda i potencijalno opasnih objekata.
Kurir.rs/Telegraf