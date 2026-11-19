Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda večeras se očekuju olujni udari vetra, ponegde i orkanski, od 80 do 110 kilometra na sat, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U ostalim delovima Srbije uveče će biti oblačno, mestimično sa kišom uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni.

RHMZ je objavio i uputstva za najavljenu jaku oluju

Pre pojave

Radi preventivne zaštite pre oluje zatvorite vrata i prozore od stana ili kuće. Ako na prozorima imate kapke ili roletne, obavezno ih koristite. Time maksimalno štitite prozore od udara predmeta koje mogu da nanesu vetar ili od udara zrna grada, a zadržaće i intenzivne padavine. Isključite iz struje sve manje potrebne električne aparate (TV, bojler, frižider....).

Održavajte oluke, nemojte dozvoliti da vam oluci budu zapušeni. Jake padavine mogu da izazovu štete na fasadi, a u nekim slučajevima i poplavu u stanu, kući, garaži ili nekom drugom objektu.

Sa balkona, terasa i dvorišta, sklonite predmete (lakše saksije sa cvećem, stolice i stolove) koje vetar može da nanese/odnese na prozore, vrata, parkirane automobile i time ugrozi sigurnost ljudi i imovine.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Automobil parkirajte u garažu. Ako nemate takvu mogućnost, potražite mesto gde nema starog natrulog drveća, neobezbeđenih ograda, potpornih zidova, ulaza u stare i oronule zgrade, gradilišta na kome je građevinska dizalica, materijal, ili skele.

Ako ste van stana/kuće potražite sklonište, ali ne ispod usamljenog drveta. Bezbedniji ste u automobilu u odnosu na otvoreni prostor, jer se automobil ponaša kao Faradejev kavez.

Za vreme pojave

Kada čujete grom već ste u opasnosti. Grom može udariti i kada je olujna nepogoda udaljena 16 km od vas.

Ako ste u zatvorenom prostoru (kancelariji, kući, stanu, prodavnici ...), ostanite tu do prestanka pojave.

Ako morate da izađete, čuvajte se svih predmeta ili situacija opisanih iznad u delu "pre pojave". Ako morate, budite u zavetrini ukoliko je ona sigurna, tj. ako nema opasnosti da usled udara vetra bude srušena.

Ako ste na otvorenom prostoru, a nemate nikakvih mogućnosti da se sklonite, nikako nemojte leći na zemlju, tada ste sa celom svojom površinom u kontaktu sa tlom. Ova površina mora da je što manja. Bolji položaj je da čučnete sa glavom među kolenima. U ovom položaju izbegavajte da vaša kosa dodiruje tlo.

Foto: RINA

Ako je nevreme u toku, nikako nemojte pokušavati da popravite ono što je oštećeno, na primer otpao oluk na zgradi, pale grane na automobil i sl. Posebno se čuvajte uličnih bujica.

Ako ste u automobilu, izbegavajte predele gde su moguće bujice. Izbegavajte mostove, čuvajte se bočnih udara vetra, vozite veoma oprezno sa upaljenim svetlima.

Bez preke potrebe nemojte kretati na put ili, ako je moguće, nemojte da koristite automobil. Sačekajte da pojava prestane.

Ako seva ili grmi, nemojte bez preke potrebe koristiti fiksni telefon. Bezbednije je koristiti mobilni uređaj (pod uslovom da u tom trenutku nije priključen na elektromrežu). Punjenje baterije treba odložiti i sačekati da pojava prođe.

Izbegavajte korišćenje metalnih predmeta jer su oni odlični provodnici električne energije. Prestanite sa aktivnostima ako ste na pecanju, ili se bavite drugim sportovima koji zahtevaju upotrebu palica, ili metalnih predmeta.

Posebno na pecanju izbegavajte grafitne štapove jer su odlični provodnici električne energije. Izbegavajte vožnju čamcem na reci ili jezeru.

Posle pojave

Izbegavajte oborene ili oštećene, stubove, bandere, dalekovode, trafo stanice i ostale objekte koji služe za prenos električne energije. Nikada nemojte da dodirujete kablove ili bilo koje metalne žice koje su nagorele, otkinute, ili na drugi način oštećene, a još uvek su pod električnim napajanjem. Obično ovi kablovi varniče, pa je lako uočiti ih. Čuvajte se drveća, stubova, potpornih zidova, kao i krovova zgrada koji su oštećeni u nevremenu.

Pomozite drugima koji su u nevolji. Prva pomoć često puta je od suštinske važnosti za spašavanje života. Ako niste u stanju da im pomognete na propisan način za pružanje prve pomoći, što hitnije pozovite službu koja će to uraditi.

Nastavite da pratite zvanična saopštenja o stanju vremena. Ako je došlo do potpune stabilizacije vremena možete da pristupite saniranju oštećenja koja ste pretrpeli na imovini.

Ako ste osigurali imovinu, obavezno pozovite osiguravajuće društvo da proceni štetu i pismenim putem od RHMZ Srbije tražite izveštaj o vremenu. Navedite lične podatke, datum i vreme kada ste pretrpeli štetu i svrhu korišćenja izveštaja o vremenu. U osiguravajućim društvima, ili na sudu, izveštaj o vremenu RHMZ Srbije se tretira kao službeni dokument, na osnovu koga ćete moći da ostvarite svoja prava.