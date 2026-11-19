Pruža vam se prilika da sklopite unosan sporazum. Očekuje vas konstruktivan sastanak i poboljšanje finansijske situacije. Vaše novo poznanstvo vrlo la... Vidi više

Ovaj dan donosi uspeh Bikovima koji se bave kreativnim zanimanjima i koji rade u medijima. Jedan stari problem koji muči vašu porodicu aktiviraće se d... Vidi više

Jedan kolega na poslu gradi rivalski odnos s vama i može pokušati da ugrozi vašu reputaciju. Budite obazrivi u odnosu s njim. Svoju srodnu dušu danas ... Vidi više

Povoljan aspekt pozitivno će uticati na razvoj vaše poslovne saradnje. Sklopićete ugovor o radu na dugoročnom projektu. Osećate onu lošu stranu veze n... Vidi više

Ukoliko ste planirali da započnete privatni biznis, ovaj dan može da protekne u znaku početka poslovne saradnje s jednim prijateljem. Rešili ste da pr... Vidi više

Neko od vaših kolega vas smatra rivalom i može pokušati da podrije vašu reputaciju. Čuvajte se manipulacija. Neki stari problem može da se pojavi u va... Vidi više

Uspešan poslovni dogovor može vam dugoročno doneti unapređenje finansijske situacije. Danas ćete ostvariti zajednički poduhvat s partnerom. To će utic... Vidi više

Ovaj dan na poslu protiče u znaku važnog poslovnog sastanka. Očekuje vas sklapanje ugovora o dugoročnoj saradnji. Partner je sumnjao u vas, a vas je t... Vidi više

Pruža vam se dobra prilika da ostvarite znatan finansijski dobitak, ali će to zavisiti od uspeha vašeg poslovnog sastanka. Dopada vam se osoba s kojom... Vidi više

Ovaj dan može da vam donese uspeh u obavljanju radnih zadataka. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Pruža vam se prilika da upoznate srodnu d... Vidi više

Početak poslovne saradnje s nekim prijateljima ili početak privatnog biznisa. Pred vama se otvara nova perspektiva. Impulsivno ste reagovali na negati... Vidi više