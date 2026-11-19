Društvo
HAOS ZBOG NEVREMENA U SRBIJI! Orkanski udari čupali krovove i nosili kontejnere, potop u Beogradu: RHMZ popalio alarme, evo šta nas očekuje tokom noći (VIDEO)
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Nevreme koje su meteorolozi najavljivali i zbog kojeg su nadležni izdali hitno upozorenje počelo je večeras oko 20 časova u Novom Sadu, dok je u Beogradu oko 21 čas pao jak pljusak.
Prema pisanju portala 021.rs, na Grbavici u Novom Sadu vetar je oborio kontejnere za smeće na kolovoz, zbog čega je saobraćaj otežan.
Snažni udari vetra u Novom Sadu izazvali su i materijalnu štetu, oborivši krov jednog objekta.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteo-alarm zbog jakih udara vetra za celu teritoriju Vojvodine i Beograda.
Očekuju se udari vetra jačine od 80 do 110 kilometara na čas.
Pokrenut je i SMS sistem za informisanje i hitno upozoravanje građana.
Upozorenje važi do petka, 20. novembra u 9.56 časova.
Kurir.rs
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