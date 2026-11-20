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Najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, saopštavaju Putevi Srbije na osnovu izveštaja Štaba zimske službe od 6.26 časova.

Kako navode Putevi Srbije, postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima: I A -1 petlja Beška - petlja Novi Banovci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina

II A-211 Kopaonik - Jaram

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima. Učestali odroni kod Zaječara

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Oštećen most kod Požege

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 6 sati na izlaz, putevi bez snega

Foto: Jeff Cleveland/Shutterstock

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.00 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju šest sati na izlaz, a na Sremskoj Rači sat vremena.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije.

Prema izveštaju Zimske službe JP "Putevi Srbije" od 5.17 časova, najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.