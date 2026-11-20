Društvo
Alkoholisani i pod stresom preplavili hitnu: Teška noć za kragujevačke lekare, obavljeno više od 100 pregleda i intervencija
- Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu za 24 sata imale su 49 terenskih intervencija i 53 pregleda odraslih u ambulanti.
- Na javnom mestu zabeleženo je 11 intervencija, a tokom dana su najčešći bili pacijenti sa karcinomom, astmom i povredama.
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 49 terenskih intervencija i to 32 preko dana i 17 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 53 pregleda odraslih osoba, od kojih tokom dana 13, a u toku noći 40. Na javnom mestu bilo je ukupno 11 intervencija.
Tokom dana su se najčešće javljali oboleli od karcinoma, astmatičari i pacijenti sa povredama.
U toku noći pretežno su se javljale osobe u alkoholisanom stanju, pacijenti sa stresnim reakcijama i sa povredama, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
(Kurir.rs)
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