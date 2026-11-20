Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 49 terenskih intervencija i to 32 preko dana i 17 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 53 pregleda odraslih osoba, od kojih tokom dana 13, a u toku noći 40. Na javnom mestu bilo je ukupno 11 intervencija.