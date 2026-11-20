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Iako su dnevne temperature više od 15 stepeni, čekaonice u domovima zdravlja širom Srbije su pune. Tome svedoči i podatak da je samo u toku jednog dana u beogradskom Domu zdravlja Zvezdara bilo između 700 i 800 pregleda. Lekari navode da ove temperature pogoduju razvoju i širenju virusa, kao i da su se najmlađi pacijenti vratili sa jesenjeg raspusta bolesni u kolektive i školske klupe.

Svi su bolesni - i stari i mladi, a najviše je, čini se, dece.

O tome svedoči podatak da je u toku jednog dana u beogradskom Domu zdravlja Savski venac bilo više od 300 pregleda.

Doktorka Malina Rakić kaže da trenutna situacija u zdravstvenim ustanovama nije ništa neuobičajeno, te da svakog novembra broj pacijenata bude znatno povećan.

Međutim, ističe da su se ove sezone ukrstili različiti virusi, a da je trenutno aktivan stomačni virus koji je, kako se pokazalo, izuzetno "agresivan".

- Trenutno je u vazduhu više virusa koji preživljavaju zbog visokih temperatura. Međutim, radi se o tome da se više njih ukrstilo i pomešalo, pa se na pacijentima održavaju simptomi i jednih i drugih - kazala je dr Rakić za Nova.rs.

Prema njenim rečima, kod velikog broja pacijenata zabeležene su respiratorne i gastrointestinalne infekcije.

Za razliku od virusnog gastroenteritisa, trovanje hranom posledica je konzumiranja kontaminirane ili neispravne hrane Foto: Shutterstock

- Gastrointestinalne infekcije koje nazivano stomačni grip ili akutni gastroenteritis su klasična zarazna oboljenja digestivnog trakta koja izazivaju upalu sluzokože želuca, tankog ili debelog creva. Infekcija najčešće nastaje unosom kontaminirane hrane, zagađene vode ili direktnim kontaktom preko prljavih ruku - objašnjava doktorka Rakić.

Gastroenteritis se manifestuje povraćanjem, prolivom i grčevima u trbuhu, dodaje ona.

- Najviše imamo sitne vrtićke dečice koju hospitalizujemo zbog izuzetno velike dijareje, povraćanja, zbog čega dođe do dehidratacije. To nije ništa novo. Stomačni grip uzrokuju norovirusi i njih ima uvek. Sada se prosto tako desilo da su učestali.

Češće nego ranijih godina

Doktorka pojašnjava da su gastrointenstinalne tegobe češće ove nego prethodnih godina, a posebno su evidentne u letnjem periodu, zbog bržeg razmnožavanja mikroorganizama u vodi i namirnicama pri toplijim temperaturama.

- Međutim, postoje i stomačni virusi koji su karakteristični za ovo doba godine, dakle od novembra do marta, kao što su rotavirusi, adenovirusi, norovirusi.. Ipak, generalno se u praksi vrlo retko radi tipizacija stomačnih virusa, tj. ne potvrđuje se tačan uzročnik. Jedino kolege sa infektivnih klinika to rade, ali znatno češće u naučne nego u kliničke i terapijske svrhe. Tegobe su gotovo unifornme, kao i terapija - kaže ona.

Foto: Shutterstock/New Africa

Ako dete dobijete stomačni virus, savetuje ona, nije od ključne važnosti koji je tačno u pitanju, već kako da ga se rešite.

- Svakako da postoje neke razlike. Što se tiče adenovirusa, inkubacija traje obično osam do 10 dana, duže nego kod rota i noro virusa, a sama bolest može da traje i do dve nedelje. S druge strane, rota i noro virus se razlikuju po tome što prvi uglavnom napada decu, a noro sve uzraste. Simptomi noro virusa obično traju od jednog do tri dana, dok rota virus obično traje od tri do osam dana - ističe ona.

Stomačni virus se najčešće leči simptomatski, postepenom nadoknadom tečnosti i elektrolita, odmorom i laganom ishranom, naglašava doktorka Rakić.

- Antibiotici ne deluju na viruse. Većina blažih slučajeva prolazi za nekoliko dana uz kućnu negu - poručuje ona.

Osnovni simptomi

Doktorka navodi da je glavna komplikacija akutnog gastroenteritisa gubitak tečnosti usled povraćanja i proliva.

- Simptomi dehidratacije su žeđ,suvoća usta i jezika, smanjeno mokrenje, malaksalost. Kako biste sprečili dehidrataciju ključno je unositi što više tečnosti. Konzumirajte laganu hranu, a izbegavajte masne, slatke, začinjene obroke, kao i alkohol i kofein. Kako biste se potpuno oporavili obezbedite sebi dovoljno sna, ali i odmor od bilo kakve fizičke aktivnosti tokom trajanja simptoma i par dana nakon oporavka.

Međutim, ukazuje ona, ukoliko simptomi traju duže od 72 sata i praćeni su drugim tegobama poput povišene telesne temperature, pojave krvi u povraćanom sadržaju, krvavih stolica ili pogoršanja opšteg stanja, potrebno je da se javite lekaru radi detaljnije dijagnostike i daljeg praćenja i lečenja.

Tada nema čekanja nego odmah kod dežurnog lekara, posebno ako je malo dete u pitanju. Zbog toga često govorim o prevenciji. Kako biste smanjili šansu za oboljevanje od gastroenteritisa, imajte u vidu da je prevencija najvažnija. Prvi i najvažniji korak je redovno pranje ruku. Pravilna higijena, koja se sastoji od čestog pranja ruku, jedan je od najboljih načina da se izbegne zaraza virusom. Perite ruke najmanje 40 sekundi sapunom i vodom nakon korišćenja toaleta kao i pre jela ili pripreme hrane i insistirajte da isto tako postupaju i deca, pa čak i ako negoduju - savetuje ona.

Virusi napunili domove zdravlja Foto: Shutterstock

I drugi virusi u vazduhu

Pedijatar dr Saša Milićević je komentarisao je trenutnu situaciju u domovima zdravlja, a istakao je i kakve terapije pacijenti najčešće dobijaju. Istakao je da nema razloga za paniku, uprkos povećanom broju pregleda.

- Sada ima toliko mnogo virusa i bakterija, praktično svi virusi koji postoje u opticaju su sada prisutni. Ranije su ti virusi imali neku svoju sezonu kada se obično javljaju. Međutim, ove godine ta se sezona potpuno poremetila tako da praktično tokom čitave godine vladaju isti virusi - smatra on.

Dodaje da su, osim stomačnog, prisutni i oni koji napadaju organe za disanje, takozvani respiratorni virusi, od koji su najčešći rino virusi.

- Prisutan je i taj respiratorni sincicijalni virus, tu su različiti adeno virusi, zatim varičele, odnosno ovčjih boginja, kojeg ima baš dosta. I BRNU virus, zove se još i američki virus ili bolest ruku-nogu-usta, koji se javlja kod dece i napada usta, dlanove i tabane. U isto vreme vladaju i stomačni virusi, rota virus, adeno virus, noro virus. Ali tu su naravno i bakterije stalno prisutne, i streptokok i stafilokok, maraksela - navodi ddoktor Milićević.

Dodaje da se deca najčešće javljaju sa simptomima kao što su temperatura, curenje nosa, odbijanje obroka, te da se često se javi malaksalost, a nekad i kašalj. Posle toga po učestalosti ide dijareja, odnosno učestale tečne stolice, koje su praćene povraćanjem.

- Ponekad se kod tih virusnih infekcija pojavi i ospa na koži koja može da liči na alergijsku ospu, ali nije alergija, nego bude virusna ospa. I što je dete mlađe, to se češće javlja, naročito kod beba zato što je njihova koža osetljiva i njihov imunološki sistem još nije dovoljno zreo. Često se desi da kada se dete ospe da se kaže da je dobilo alergiju, a ono je ustvari dobilo virusnu ospu - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

Što se terapije tiče, ističe da nije nikakva posebna terapija potrebna kada su u pitanju virusi.

- Tad je vrlo važno da dete unosi dovoljno tečnosti, koliko hrane može da unese može, ne treba insistirati jer kada dete ima neku infekciju virusnu, a pogotovo ako ima infekciju virusnu koja napada organe za varenje, onda dolazi do upale sluznice creva. Tako da ne treba insistirati na nekoj hrani, ali tečnost mora. Hrana da bude umereno blaga, a tu je i lek protiv povišene temperature. To je najbolje iz grupe paracetamola. Važno je i mirovanje. To ne mora da bude totalno mirovanje. Važno je da se dete manje zamara i onda će se brže izboriti sa infekcijom - kaže on.

Dodaje da je vrlo važna izolacija iz kolektiva, iako to nije uvek lako jer roditelji često nemaju kome da ostave dete na čuvanje.