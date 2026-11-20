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Iako je u Beogradu posle dužeg vremena konačno granulo sunce, lepo vreme zadržaće se samo tokom prepodneva, dok se već u popodnevnim satima očekuje novo naoblačenje i povratak kiše. Jutarnji špic u prestonici protiče uz pojačan intenzitet saobraćaja na Gazeli i Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, dok je na Brankovom mostu i Autokomandi prohodno. S obzirom na to da meteorolozi za narednih desetak dana ponovo najavljuju jake pljuskove, nadležni apeluju na maksimalan oprez jer voda na kolovozu i te kako otežava kretanje i povećava rizik od nezgoda.

Voda krije rupe, a automobil se ponaša kao na ledu

Slike iz prestonice prethodnih dana, na kojima su pojedina vozila bila i do trećine u vodi, najbolje pokazuju koliko poplavljene ulice mogu biti opasne, pogotovo tamo gde vozači ne mogu da procene dubinu bare. O tome gde leže najveće zamke na mokrom asfaltu i kako reagovati kada se nađete usred nevremena, za jutarnji program govorila je Nevena Damjanović iz Auto-moto saveza Srbije.

- Obilne padavine i jaki pljuskovi u prethodna dva dana doveli su do zadržavanja veće količine vode na ulicama i putnim pravcima, što direktno smanjuje bezbednost u saobraćaju. Posebno treba obratiti pažnju na sloj vode koji se formira u udubljenjima i neravninama, jer se oštećenja na putu tada ne vide. U takvim uslovima gume gube kontakt sa kolovozom i vozilo se praktično ponaša kao na ledu. Zato savetujemo vozačima da tokom nevremena ne procenjuju sami da li je prolazak bezbedan, već da se zaustave na nekom sigurnom mestu, poput benzinske pumpe ili odmorišta na auto-putu, i sačekaju da se vremenski uslovi stabilizuju.

03:13 OZBILJNO UPOZORENJE VOZAČIMA PRED POPODNEVNI TALAS KIŠE Oglasio se AMSS, na ove deonice i u ovim zonama morate posebno da pazite! Izvor: Kurir televizija

Poseban oprez u zonama škola i praćenje upozorenja

Pored saveta za one koji su za volanom, iz AMSS-a podsećaju da loši vremenski uslovi i smanjena vidljivost ugrožavaju i druge učesnike u saobraćaju, pre svega najmlađe. Damjanović je zato ukazala na to kako bi građani trebalo da planiraju svoje kretanje kada su na snazi upozorenja nadležnih službi.

- Kada su najavljene obilne padavine, važno je da se građani na vreme informišu i prate upozorenja MUP-a, te da, ukoliko je moguće, odlože putovanje dok nepogode ne prođu. Posebno skrećemo pažnju na pešake u zonama škola, gde je zbog smanjene vidljivosti bezbednost najmlađih dodatno ugrožena. Savetujemo vozačima da pre polaska na put uvek provere vremensku prognozu. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, danas se padavine očekuju tek u kasnijim popodnevnim satima, a dobra vest je da slabi i vetar koji je duvao tokom jučerašnjeg dana, pa su uslovi za vožnju za sada dobri.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

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