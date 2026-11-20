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Tokom noći u Kragujevcu i okolini bilo je slabijih udara vetra koji, prema informacijama iz Uprave za vanredne situacije, nisu stvorili veće probleme. Ipak, oko ponoći zabeležen je jedan incident koji je iziskivao intervenciju vatrogasaca-spasilaca.

Oko ponoći od udara vetra odvojio se limeni deo krovne konstrukcije na zgradi u Bulevaru kraljice Marije broj 2, preko puta Velikog parka u Kragujevcu. Prema rečima načelnika Uprave za vanredne situacije, Zorana Kočovića, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade uklonili su deo lima koji je predstavljao opasnost za stanare i prolaznike.

Osim ove tehničke intervencije, Kočović navodi da nije bilo većih problema niti posledica zbog kojih bi bilo potrebno angažovati više ljudi i opreme.

Foto: UVS Kragujevac

Inače, u Kragujevcu i susednim opštinama su, zbog upozorenja na moguće jake udare vetra, u pripravnosti bili pripadnici Uprave za vanredne situacije, vatrogasci-spasioci, dobrovoljna vatrogasna društva i javna komunalna preduzeća na području Šumadijskog upravnog okruga.

Foto: UVS Kragujevac

Načelnik UVS Zoran Kočović je pohvalio pripadnike sistema zaštite i spasavanja, posebno vatrogasce-spasioce, a Uprava se zahvaljuje građanima koji su pratili upozorenja na potencijalne opasnosti i poštovali preporuke nadležnih. Iz Uprave poručuju da se nastavlja sa praćenjem stanja na terenu.