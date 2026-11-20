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U jednom od svojih video-priloga na Jutjub kanalu, otac Predrag govorio je o pravilnom proslavljanju slave, njenom nasleđivanju, ali i o tome zašto je važno da cela porodica na taj dan ode u crkvu, pričesti se i odnese slavski kolač na blagoslov.

Kako je objasnio, slava nije samo okupljanje porodice i prijatelja oko bogate trpeze, već dan koji treba da bude posvećen veri, zajedništvu i služenju drugima.

- Suština kada otac ide sa sinovima u crkvu na dan slave ima smisla. To je jako važna stvar, jako bitna za decu. To je poseban dan u godini za njih, kada se lepo obuku, kada se lepo srede, kada služe drugima. Na dan svoje slave ti si sluga kao domaćin. A zar to nije jevanđeljska priča? Kada je Hristos prao noge apostolima, kada ih je na taj način vodio i pokazao im: „Ko hoće da bude prvi među vama, neka bude sluga svima“ - istakao je otac Predrag.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Slava se ne slavi u kafani

Sveštenik se osvrnuo i na sve češću praksu da domaćini krsnu slavu organizuju u restoranima i kafanama, umesto u svojim domovima. Kako kaže, takav način proslavljanja udaljava slavu od njene prave suštine.

- Ovo danas se već više izgubilo, to se slavi po kafanama. Kaže: „Mali mi stan, mala mi kuća.“ Pa dobro, Bože moj, napravi u rate. Napravi jedan, drugi, treći dan, pa šta da radiš kada je takva situacija? Radije nego da ideš u kafanu da slaviš. Nije to to. To je tvoja kuća. Sad ćeš ti da ideš u kafanu i da poneseš ikonu svoje krsne slave, da skineš neku sliku tamo neke žene, okačiš svoju ikonu i tu ćeš sada da slaviš - poručio je otac Predrag.

Prema njegovim rečima, domaćin na dan slave ne bi trebalo da bude usmeren samo na goste, posluženje i organizaciju, već da razume svoju ulogu i značaj ovog porodičnog praznika.

Šta je najvažnije na dan krsne slave?

Aranđelovdan Foto: Wikipedia

Otac Predrag posebno je naglasio značaj odlaska u crkvu, porodičnog pričešća i donošenja slavskog kolača, ističući da deca kroz takve običaje uče šta slava zaista predstavlja.

Podsetio je i da je domaćin na svojoj slavi zapravo onaj koji služi druge, dok gostima, kumovima i svešteniku ukazuje poštovanje.