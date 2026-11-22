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Ipak, nije dovoljno samo izbaciti meso, mleko i jaja iz ishrane – važno je znati kojim danima je dozvoljena riba, kada se posti na vodi i zbog čega je duhovna strana posta jednako važna kao i uzdržavanje od mrsne hrane.

Kada počinje Božićni post 2026. godine?

Božićni post 2026. godine počinje u subotu, 28. novembra, i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. godine. Vernici Srpske pravoslavne crkve na taj način započinju četrdesetodnevnu pripremu za jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika – Božić, koji se proslavlja 7. januara.

Ovaj post poznat je i kao Božićna četrdesetnica, a njegov cilj nije samo uzdržavanje od određene hrane. To je vreme kada se vernici pozivaju na molitvu, praštanje, smirenje, dobra dela i preispitivanje sopstvenih postupaka.

Šta se ne jede tokom Božićnog posta?

Tokom celog Božićnog posta iz ishrane se izostavljaju namirnice životinjskog porekla: meso, mleko i mlečni proizvodi, jaja i hrana koja ih sadrži.

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Na trpezi se zato nalaze povrće, voće, žitarice, mahunarke, orašasti plodovi i druge namirnice biljnog porekla. Međutim, nije svaki posni obrok isti – postoje dani kada se posti na vodi, dani kada je dozvoljeno ulje, kao i dani kada je dozvoljena riba.

Upravo zato je važno pratiti crkveni kalendar, jer se pravila menjaju u zavisnosti od dana u nedelji i praznika.

Kada se tokom Božićnog posta jede riba, a kada se posti na vodi?

Prema opštem pravilu posta, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, dok su utorkom i četvrtkom dozvoljeni ulje i vino. Subotom i nedeljom, u većem delu posta, dozvoljena je riba.

Ipak, postoje praznična razrešenja, kao i stroži period pred Božić, zbog čega nije dobro oslanjati se samo na ovo opšte pravilo.

Post na vodi znači da se hrana priprema bez dodavanja ulja. To ne znači da se jede samo hleb i voda – na jelovniku mogu biti kuvano povrće, pasulj, sočivo, pirinač, krompir i druge namirnice pripremljene bez ulja.

Post na ulju dozvoljava upotrebu biljnog ulja u pripremi hrane, dok se meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja i dalje izbegavaju.

Post na ribi podrazumeva da je, pored biljne hrane, dozvoljena i riba, ali ne i ostale namirnice životinjskog porekla koje su isključene tokom posta.

Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Posebno treba obratiti pažnju na poslednje dane pred Božić, kada se post pooštrava. Badnji dan, 6. januar, poslednji je dan posta i tradicionalno se posti na vodi.

Da li je Božićni post samo promena ishrane?

Jedna od najvažnijih stvari koju vernici treba da imaju na umu jeste da post nije dijeta, niti se njegov smisao svodi na spisak dozvoljenih i zabranjenih namirnica.

U pravoslavnoj tradiciji post podrazumeva i duhovno uzdržavanje – trud da čovek bude strpljiviji, da manje osuđuje druge, izbegava svađe, oprosti i pomogne onima kojima je pomoć potrebna.

Zato se tokom ovog perioda posebna pažnja posvećuje molitvi, odlasku na bogosluženja, ispovesti i pripremi za pričešće. Vernici se podstiču da ne budu usmereni samo na ono čega se odriču, već i na dobra dela koja mogu da učine.

Ko treba da se posavetuje sa sveštenikom?

Pravila posta ne primenjuju se nužno na isti način na sve vernike. Deca, starije osobe, trudnice, dojilje i ljudi koji imaju zdravstvene probleme ili posebne prehrambene potrebe mogu imati drugačije okolnosti.

Zbog toga je najbolje da se o načinu i meri posta posavetuju sa svojim sveštenikom ili duhovnikom, a kada je reč o zdravstvenim ograničenjima i sa lekarom. Suština posta nije ugrožavanje zdravlja, već duhovna priprema u skladu sa mogućnostima svakog čoveka.