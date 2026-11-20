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Srbiju su u periodu od 18. do 20. novembra pogodila dva uzastopna talasa snažnog nevremena, koja su donela obilne padavine, bujične poplave, orkanske udare vetra i nagli pad temperature. Nakon što su se najpre suočili sa poplavama, Beograd i Novi Sad sinoć su bili na udaru snažnog vetra koji je pratio prodor hladnog fronta.

Detaljnije o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji govorio je Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ.

- Ono što je najvažnije naglasiti jeste da je hidrološka situacija sada mnogo povoljnija zahvaljujući kišnim padavinama nego što je bila pre nekoliko nedelja. Upravo su u toku intenzivni porasti vodostaja na čitavom slivu reke Save, ali je RHMZ izdao hidrološku najavu prema kojoj, uprkos tim porastima, ne bi trebalo da dođe do ugrožavanja priobalja. Naprotiv, ovi porasti su dobrodošli jer je iza nas veoma dug period sa malim proticajima i niskim vodostajima. Slična situacija je i na reci Lim, gde je zbog padavina u Dinaridima takođe zabeležen porast vodostaja. Situaciju ćemo intenzivno pratiti narednih dana i, ukoliko bude potrebno, izdaćemo upozorenje o približavanju merama odbrane od poplava - rekao je Vladiković.

Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ Foto: Kurir Televizija

Loše održavanje kanalizacije izazvalo urbane poplave

Vladiković je istakao da su poplave u Beogradu i okolini posledica neadekvatnog održavanja kišne kanalizacije, koja zbog lošeg funkcionisanja nije mogla da odvede velike količine padavina.

- Porasti vodostaja zabeleženi su i na banatskim vodotocima usled intenzivnih padavina u Rumuniji, ali su oni i dalje ispod granica za uvođenje redovne odbrane od poplava. Kada je reč o urbanim poplavama, one su pre svega posledica lošeg održavanja i nemogućnosti odvođenja velikih količina kišnih padavina kroz kanalizacionu mrežu. Stručna javnost već dugo upozorava da zbog neadekvatnog održavanja i rekonstrukcija postojeća kanalska mreža ne može pravilno da funkcioniše, iako je projektovana da prihvati ovakve količine padavina. To se posebno pokazalo u Beogradu i okolini, gde su poplavljeni podvožnjaci i niži delovi grada. Takve situacije upravo su posledica slabog funkcionisanja i neodržavanja kišne kanalizacije - kaže on.

Kako je dodao, iako se vodostaji Dunava i dalje nalaze ispod niskih plovidbenih nivoa, poslednje padavine donele su značajno povećanje proticaja i postepeno poboljšanje hidrološke situacije na Savi, Moravi i njihovim pritokama.

- Što se tiče trenutne hidrološke situacije, i dalje je na snazi upozorenje RHMZ-a da su vodostaji Dunava na našem delu toka ispod niskih plovidbenih nivoa. To upozorenje je na snazi još od kraja juna, odnosno već pet meseci, a hidrološka situacija na Dunavu veoma se sporo popravlja. Trenutno je na ulazu u Đerdapsku klisuru proticaj oko 2.900 do 3.000 kubnih metara u sekundi, dok je pre nedelju dana iznosio oko 1.200 do 1.400 kubnih metara. To je značajno poboljšanje, ali problemi sa rečnim transportom i dalje su veliki i njihovo rešavanje će potrajati. Na ostalim vodotocima u slivu Save zabeležen je porast od nekoliko metara, pa oni polako ulaze u domen srednjih vodostaja, što je veoma povoljno za ovo doba godine. Slično je i na našim autohtonim rekama - Zapadnoj, Južnoj i Velikoj Moravi, kao i njihovim pritokama, gde se korita postepeno pune. Za sada ove padavine doprinose opštem poboljšanju hidrološke situacije - nastavio je.

Foto: Darko Vojinovic/AP

- Kada je reč o narednim danima, ponovo nas očekuje nestabilno vreme. Večeras se očekuje slabija kiša, zatim nove padavine u noći između nedelje i ponedeljka, kao i narednog petka. Novi talasi padavina smenjivaće se u narednom periodu, a sa padom temperature sledeće nedelje postoji mogućnost da na većim nadmorskim visinama kiša pređe u slab sneg. Sa hidrološkog aspekta, ovakva situacija je povoljna. RHMZ će nastaviti redovno da prati stanje na vodotokovima i blagovremeno izdati hidrološko upozorenje ukoliko se negde dostignu nivoi koji zahtevaju reakciju - za Kurir televiziju, zaključio je Vladiković.

02:08 DUNAV SE POLAKO OPORAVLJA, ALI OPASNOST JOŠ NIJE PROŠLA! Hidrolog RHMZ za Kurir TV otkrio da li se situacija konačno menja: "Porasti vodostaja su dobrodošli" Izvor: Kurir televizija

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