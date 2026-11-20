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Koronavirus, koji je pre tačno sedam godina u registrovan u kineskom gradu Vuhanu, i koji je doveo da svetske pandemije sa hiljadama smrtnih slučajeva, i dalje je prusutan u Srbiji, ali u znatno blažoj varijanti sa simptomima sličnim prehladi, ističu lekari!

Jak kašalj, bol u grlu, temperatura, malaksalost i bolovi u mišićima i leđima mogu da ukazuju i na kovid koji je aktivan među respiratornim infekcijama. Iako danas uglavnom ima blažu kliničku sliku, stručnjaci upozoravaju da virus nije nestao, već da nastavlja da mutira i opstaje kroz manje talase zaražavanja.

Raste broj zaraženih

Domovi zdravlja širom zemlje su puni pacijenata, a pored korone dominiraju rinovirusi i adenovirusi. Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", tokom nedelje od 2. do 8. novembra zabeleženo je 7.334 oboljenja sličnih gripu i 12.427 ostalih akutnih respiratornih infekcija. Laboratorijski je potvrđeno i osam slučajeva gripa. Posebno privlači pažnju podatak da je udeo koronavirusa među registrovanim virusnim respiratornim infekcijama porastao sa 1,5 na 6,3 odsto za samo nedelju dana.

Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da se kovid 19 prati u okviru sezonskog nadzora nad respiratornim infekcijama, ali upozorava da zvanične brojke ne predstavljaju nužno stvaran obim zaražavanja, jer se veliki broj ljudi uopšte ne testira.

Foto: Shutterstock

- To nije realna slika jer se testiraju samo pacijenti koji imaju jače simptome odnosno gubitak čula mirisa i ukusa, jak bol u leđima i mišićima kao i oštar bol u grlu kao da gutaju žilete. Testiraju se i osobe koje imaju pridružena druga oboljenja, dok se ostali pacijenti uglavnom javljaju tek kada dođe do komplikacija zbog virusa - ističe dr Obradović.

Četiri dominantna soja

Doktorka navodi i da su trenutno prisutni sojevi omikrona, podsoj omikron loza, stratus, ninbus i cicada.

- Sojevi su mutirali i na taj način opstali, ali korona je danas slična prehladi. Simptomi počinju od grla, najčešće je to kašalj, zapušen nos, povišena temperatura koja kratko traje. Prisutna je i dalje opšta malaksalost, glavobolja, bol u mišićima i leđima i dolazi do gubitka čula mirisa i ukusa.

Što se tiče lečenja doktorka objašnjava da je ono simptomatsko kao i kod ostalih infekcija uz mirovanje.

- U proseku traje sedam do deset dana. Problem je što se mnogi pacijenti sami leče i u procesu izlečenja tako bolesni odlaze na posao i lako šire virus u kolektivu, a zatim sa sekundarnim infekcijama dođu kod lekara. Ukoliko se uz sve navedene simptome javi i otežano disanje i bol u grudima obavezanm je pregled lekara već na početku razvoja simptoma. Posebnu pažnju skrećemo starijim osobama, deci, trudnicama i težim bolesnicima - naglašava dr Obradović.

prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine Foto: Kurir Televizija

Simptomi korone oštar bol u grlu

temperatura

malaksalost

bol u leđima i kostima

zapušen nos Pik gripa tek sledi

Da koronavirus nije nestao i da se i dalje održava među stanovništvom epidemijski kroz male talase, potvrđuje i epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović.

Epidemiolog Zoran Radovanović Foto: Kurir Televizija

- Korona je stalno prisutna, ali veliki broj ljudi ima otpornost na ovaj virus. On se menja, mutira pa se dešava da i oni koji su već preležali budu podložni novoj infekciji, ali u znatno blažim formama. Možemo očekivati veći broj zaražavanja u ovom periodu, ali je znatno veći problem grip koji je prisutan i njegv pik se očekuje u decembru ili januaru jer ovom virusu pogoduje niska vlažnost i pad temperature - upozorava prof. dr Radovanović.