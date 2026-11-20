Društvo
NOVI SAZIV SKUPŠTINE: DA LI JE SRBIJA DOBILA PARLAMENT DOSTOJAN GRAĐANA?- u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Novi saziv Skupštine. Da li je Srbija dobila Parlament dostojan građana? Na ovu temu govoriće gosti u studiju.
Oni su:
Snežana Paunović - ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu
Gordana Čomić - analitičarka
Miloš Parandilović - predsednik stranke Novo lice Srbije
Branko Lukić - advokat
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!