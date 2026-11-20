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Kiša i pljuskovi zahvatili su sever i zapad Srbije i trenutno se premeštaju preko Bačke, Srema, Mačve, Podrinja i Kolubarskog okruga dalje na istok.

U delovima Mačve, Srema i Kolubarskog okruga ima i jačih pljuskova sa grmljavinom.

Pred sam kraj dana i tokom večeri pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće Šumadiju i Pomoravlje, a oko 17 časova i šire područje Beograda.

Prema najavi RHMZ, do kraja dana naoblačenje mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne i zapadne krajeve, do kraja dana i tokom noći proširiće se na veći deo zemlje, dok će suvo vreme biti samo na jugu naše zemlje. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak.

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Česta kiša, od subote pad temperature

Sutra ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Pre podne malo do umereno oblačno i suvo, a sredinom dana novo naoblačenje sa jugozapada koje će u oblastima južnije od Save i Dunava uslovljavati kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 8 °C, a najviša dnevna od 12 do 18 °C.

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

Od utorka hladnije ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 °C. U utorak i sredu suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, najavio je RHMZ.