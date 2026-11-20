U Srbiji su otkriveni novi slučajevi gripa, prisutni u osam okruga. Saznajte koji su tipovi virusa potvrđeni.
Društvo
Srbija na udaru 3 tipa gripa! Oglasio se Batut sa najnovijim podacima: Virus buknuo u čak 8 okruga, pogledajte da li je vaš grad na spisku
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U toku prethodne nedelje u Srbiji su otkriveni novi slučajevi gripa, a ovaj virus je prisutan već u osam okruga u našoj zemlji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
U 46. izveštajnoj nedelji, od 9. do 15. novembra 2026. godine prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi obolevanja od gripa kod pacijenata sa teritorije grada Beograda i Pčinjskog okruga.
Potvrđeni su tipovi gripa:
- A (netipizirani),
- AH1pdm09,
- A (H3).
Okruzi u kojima je grip potvrđen
Od početka sezone nadzora nad gripom 2026/2027, virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji sledećih okruga:
- grada Beograda,
- Mačvanskog,
- Braničevskog,
- Kolubarskog,
- Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Kraljevo),
- Južnobanatskog,
- Zlatiborskog,
- Pčinjskog.
Kurir/Blic
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