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Tokom popodnevnih sati došlo je do kolapsa na auto-putu Miloš Veliki na deonici od Lučana do Požege, kada je kamion ostao u kvaru u tunelu Laz na delu gde se saobraćaj odvija dvosmerno.

- Vozilima nije dozvoljeno uključenje na auto-put, pojedini su usmerili na isključenje u Pakovraće i u Lučane, a druge koji su dolazili da se uključe i na magistralu kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, kaže za RINU jedan od vozača koji se zatekao na licu mesta.

U samom tunelu došlo je do veće gužve u saobraćaju, a povodom ovog događaja oglasili su se i Putevi Srbije.

- U tunelu Laz, u levoj cevi shodno trenutnom dvosmernom režimu saobraćaja, obustavljen je saobraćaj u oba smera zbog zaustavljenog teretnog motornog vozila u kvaru. Ekipe su na terenu. Vozila se preusmeravaju na petljama Pakovraće, Lučani i Prilipac. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, saopšteno je iz Puteva Srbije.