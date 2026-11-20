"Još jedan radni dan u ministarstvu" Đurđević Stamenkovski: "Sve može da prođe, ali o ljudima moramo da brinemo do kraja" (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski priprema aktivnosti za nastupajuće dane.
"Još jedan radni dan u ministarstvu", navodi ona na Instagramu i dodaje:
"Prošlo je radno vreme, ali ovde uvek ima posla. Pripremamo aktivnosti za nastupajuće dane, jer sve može da prođe, ali o ljudima moramo da brinemo do kraja."
Obraćajući se sa radnog mesta, Đurđević Stamenkovski je rekla:
"Kaže moja koleginica Rada: 'Šta si stala pored ovog prozora, da ljudi gledaju ovu oronulu zgradu?' A ja nekako smatram da treba da prikažemo stvari onakve kakve jesu. Znam ja da mnogi ljudi imaju utisak da smo mi u nekim kabinetima sa skupocenim salonskim nameštajem, u nekom komforu, ali nije to baš tako. Zapravo, nije to uopšte tako. Odnosno, sve zavisi da li čovek dužnost preuzima zbog potencijalnih privilegija ili zbog odgovornosti."
Dodaje da je tim sa kojim je radila u proteklom periodu preuzeo je odgovornost.
"I evo, mi do poslednjeg časa radimo, prošlo je i radno vreme, i dalje smo ovde u našim kancelarijama, jer u ovom ministarstvu uvek ima posla, i to svako ko je barem prošao pored njega vrlo dobro zna. Danas smo potpisali i ugovore sa Zavodima za zaštitu spomenika, i veoma mi je važno što smo toliko toga učinili za kulturu sećanja, jer naš narod ima čime da se ponosi. Opredelili smo sredstva i za rekonstrukciju spomen-kosturnice na Vidu, podigli ratni memorijal posvećen žrtvama, odnosno vitezovima Bojana Pločniku, obnovili mnoge memorijale iz Prvog svetskog rata, spomen-kosturnice, spomen-groblja iz Drugog svetskog rata, i nekako se trudili da činimo one stvari koje ostanu za večnost. Mnogo toga se uradi, dođe, prođe, ali to ostane za vek i vekove."
Kaže da će o rezultatima, kada je u pitanju boračko-invalidska zaštita i briga o tradiciji i negovanju tradicije oslobodilačkih ratova, pričati u narednim danima.
"Ali evo da napomenem da ćemo i u ponedeljak podeliti ugovore roditeljima-negovateljima, dakle još jedan broj roditelja-negovatelja steći će pravo, i to ćemo nastaviti da činimo i u narednim danima. Taj zakon je nešto na šta sam veoma ponosna, na inicijativu samih roditelja ovaj kabinet je uspeo da se izbori za usvajanje tog zakona, koji će ostati institucionalni okvir za mnoge porodice u Srbiji, i ja se nadam da ćemo se boriti da se njihova prava i dodatno prošire. Kažu da je ovo ministarstvo najkompleksnije, najsloženije, sa puno problema, puno izazova, a nekako sam srećna što sam imala priliku da baš ovde služim našem narodu, jer čini mi se da nas je rad u ovom resoru pre svega učinio boljim ljudima. Jer kada ste u prilici da pomognete ljudima, porodicama, deci, onda više i vrednujete život, i shvatate zapravo šta je smisao bavljenja politikom kao pozivom da pomogneš ljudima. A ništa nam od ljudi nije važnije. I evo, za mene najveća lekcija posle dve i po godine rada u izvršnoj vlasti: ljudi su najvažnije nešto što imamo kao zemlja, i ljude moramo da čuvamo. To je najvažniji resurs svake nacije. Ljudi. Sve drugo dođe i prođe. I ideologije, i vlasti, i funkcije, i mandati, ali ljudi ostaju, i briga o njima je najvažniji zadatak. I do poslednjeg časa, do izbora nove vlade, kao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, radiću svoj posao zajedno sa svojim timom, časno, savesno i pošteno, ponosna na rezultate koje smo postigli, i sa verom da ćemo se boriti za još veće uspehe", zaključuje Đurđević Stamenkovski.