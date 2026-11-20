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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski priprema aktivnosti za nastupajuće dane.

"Još jedan radni dan u ministarstvu", navodi ona na Instagramu i dodaje:

"Prošlo je radno vreme, ali ovde uvek ima posla. Pripremamo aktivnosti za nastupajuće dane, jer sve može da prođe, ali o ljudima moramo da brinemo do kraja."

Obraćajući se sa radnog mesta, Đurđević Stamenkovski je rekla:

"Kaže moja koleginica Rada: 'Šta si stala pored ovog prozora, da ljudi gledaju ovu oronulu zgradu?' A ja nekako smatram da treba da prikažemo stvari onakve kakve jesu. Znam ja da mnogi ljudi imaju utisak da smo mi u nekim kabinetima sa skupocenim salonskim nameštajem, u nekom komforu, ali nije to baš tako. Zapravo, nije to uopšte tako. Odnosno, sve zavisi da li čovek dužnost preuzima zbog potencijalnih privilegija ili zbog odgovornosti."

Dodaje da je tim sa kojim je radila u proteklom periodu preuzeo je odgovornost.

"I evo, mi do poslednjeg časa radimo, prošlo je i radno vreme, i dalje smo ovde u našim kancelarijama, jer u ovom ministarstvu uvek ima posla, i to svako ko je barem prošao pored njega vrlo dobro zna. Danas smo potpisali i ugovore sa Zavodima za zaštitu spomenika, i veoma mi je važno što smo toliko toga učinili za kulturu sećanja, jer naš narod ima čime da se ponosi. Opredelili smo sredstva i za rekonstrukciju spomen-kosturnice na Vidu, podigli ratni memorijal posvećen žrtvama, odnosno vitezovima Bojana Pločniku, obnovili mnoge memorijale iz Prvog svetskog rata, spomen-kosturnice, spomen-groblja iz Drugog svetskog rata, i nekako se trudili da činimo one stvari koje ostanu za večnost. Mnogo toga se uradi, dođe, prođe, ali to ostane za vek i vekove."

Kaže da će o rezultatima, kada je u pitanju boračko-invalidska zaštita i briga o tradiciji i negovanju tradicije oslobodilačkih ratova, pričati u narednim danima.