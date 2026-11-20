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U Domu vazduhoplovstva u Zemunu danas je održan komemorativni skup u spomen majoru Goranu Bulajiću, pilotu iz sastava 101. lovačko-avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade, koji je tragično nastradao u padu aviona „mig 29“, u okolini Stare Pazove.

Prisutnima se obratio komandant 204. vazduhoplovne brigade pukovnik Boško Šerbedžija istakavši da je major Bulajić bio oslonac brigade i deo njenog identiteta, kao i oficir koji je nosio odgovornost svog poziva, svestan da uniforma koju nosi nije samo simbol časti već i obaveza koja se prihvata celim bićem.

- Bio je naš ponos, naša čast, i naša snaga. Pilotski poziv poseban je jer od čoveka traži znanje, hrabrost, disciplinu, prisebnost, ogromna odricanja, ali i nepokolebljivo poverenje u svoje sposobnosti i u svoje saborce. Zato ljudi poput majora Bulajića koji su život posvetili ovom pozivu zaslužuju naše duboko poštovanje, večno sećanje i zavet da budu trajan uzor generacijama koje dolaze. Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim redovima - rekao je pukovnik Šerbedžija naglasivši da se čovek ne pamti samo po zvanjima koje je nosio već po tragovima koje je ostavio među ljudima, po odgovornosti koju je prihvatao i po poštovanju koje je svojim životom zaslužio.

U ime kolega od majora Bulajića se oprostio komandant 101. lovačke avijacijske eskadrile potpukovnik Bogdan Kovačević rekavši da jedna eskadrila nije samo skup ljudi i dužnosti već zajednica u kojoj se oslanjaju jedni na druge, u kojoj se veze stvaraju i ostaju za čitav život. On je istakao da gubitkom kolege ostaju praznina, uspomena i poštovanje, ali i obaveza da čuvaju ono čemu ih je major Bulajić učio svojim primerom - da službu obavljaju časno, odgovorno i posvećeno, nikada ne zaboravljajući jedni na druge.

1/9 Vidi galeriju Komemoracija majoru Goranu Bulajiću Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Prisutnima su se obratili sin i kćerka poginulog pilota.

Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice majora Bulajića, ministar odbrane Bratislav Gašić, zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Goranove kolege, rodbina i prijatelji.

Major Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu. Karijeru vojnog pilota u lovačkoj avijaciji započeo je u Prištini 1996. godine. U oktobru 2000. godine prešao je u Batajnicu u sastav tadašnjeg 204. lovačkog avijacijskog puka, a sadašnje 204. vazduhoplovne brigade.

Letenje je bilo njegova prva i najveća ljubav, san kome je ostao veran čitavog života. Iz školskih klupa, zajedno sa grupom mladića koji su delili istu želju i ljubav prema avijaciji, put ga je odveo u Mostar.

Bio je izuzetan pilot, ali pre svega veliki čovek. Posvećen otac dvoje dece, voljen sin, iskren prijatelj i kolega, čovek velikog srca, uvek spreman da pomogne i bude tu za druge.

Njegova plemenitost i hrabrost posebno su dolazile do izražaja kroz ljubav prema ronjenju. Kao iskusan ronilac učestvovao je u potragama i akcijama spasavanja ljudi, nesebično stavljajući svoje znanje i sposobnosti u službu drugih.

Iza njega ostaju deca, roditelji, porodica, prijatelji i kolege, ali i brojni ljudi čije je živote dotakao svojom dobrotom, hrabrošću i nesebičnošću.

Neki snovi traju čitavog života. Major Goran Bulajić je svoj san o letenju živeo, a nebo je bilo njegova ljubav i njegov životni put. Otišao je prerano, ali uspomena na njega, njegova dela i prijateljstva koja je stvorio ostaju zauvek.