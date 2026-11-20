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Nastavno-naučno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu danas je na hitnoj sednici jednoglasno usvojilo predlog za razrešenje dekana Patrika Drida, objavili su studenti tog fakulteta na svojoj instagram stranici "fsfvns_blokada".

Utvrđivanje predloga za razrešenje dekana bilo je jedina tačka dnevnog reda sednice, koja je bila sazvana za 14 časova.

Zahtev za izglasavanje nepoverenja Dridu podnela je grupa profesora tog fakulteta, a izjašnjavanje o toj tački odloženo je na prethodnoj vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 16. novembra.

O predlogu će dalje odlučivati Savet fakulteta.

Prema objavi studenata, na sednici Saveta trebalo bi da bude izabran vršilac dužnosti dekana i raspisan konkurs za izbor novog dekana, a termin sednice još nije utvrđen.

Viši sud u Novom Sadu odredio je 18. novembra pritvor do 30 dana Patriku Dridu i bivšem dekanu tog fakulteta N.M. zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Kako je tada rečeno Tanjugu u tom sudu, pritvor im je određen zbog opasnosti da bi mogli da utiču na svedoke ili ponove krivično delo.

Drid i N.M. uhapšeni su 16. novembra zbog sumnje da su prilikom izdavanja fakultetskog prostora oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 19,5 miliona dinara.