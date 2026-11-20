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Patrijarh srpski Porfirije sasluživao je danas u svečanoj svetoj liturgiji u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi povodom 80. rođendana patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

Svečanom bogosluženju su prisustvovali predstavnici državnog vrha, javnog i kulturnog života Rusije, predstavnici crkvenih ustanova, monaštvo, pravoslavne omladinske organizacije i brojni verni narod.

Svetu arhijerejsku liturgiju su služili patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril, antiohijski i sveg Istoka Jovan X, jerusalimski i sve Palestine Teofil III, Patrijarh srpski Porfirije, kao i Mitropolit Čeških zemalja i Slovačke Rostislav.

Sasluživali su i arhijereji Srpske Pravoslavne Crkve mitropoliti šumadijski Jovan i banatski Nikanor i episkop remezijanski Stefan, starešina Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, a ma bogosluženju bio je i predstavnik srpskog sveštenstva protojerej Nedeljko Vasiljević.

Svečanoj liturgiji su prisustvovali članovi delegacija drugih pomesnih Pravoslavnih Crkava, među njima predstavnici Gruzijske, Bugarske, Albanske i Makedonske pravoslavne crkve - Ohridske Arhiepiskopije, kao i poglavar Malankarske pravoslavne sirijske crkve Katolikos Vasilije Mar Toma Matej III.

Posebno tople reči upućene su Kirilu u pozdravnom slovu patrijarha antiohijskog i sveg Istoka Jovana X.

"Osamdeset godina zemaljskog života, pola veka arhijerejske službe i sedamnaest godina prvosvešteničkog podviga na Patrijaršijskom prestolu - tri znamenita datuma Božjim promislom sabrana u jednoj godini. Do ovih visina ne uzdiže se ljudskom snagom, već Božjom blagodaću koja Vas je osenjivala još od kolevke", poručio je patrijarh Jovan.

U nastavku svečanosti pročitano je pozdravno pismo u ime članova Svetog Sinoda Ruske Pravoslavne Crkve, a Patrijarhu Kirilu uručene su ikona Hrista Spasitelja i buket ruža.