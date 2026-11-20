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Avion kompanije Er Srbija na letu JU634 iz Beograda za Mostar u petak je pogodila munja. Avion je sletio na mostarski aerodrom i

upućen je na tehnički pregled, a povratni let za Beograd je otkazan.

Udar munje posada je prijavila nakon sletanja na Međunarodni aerodrom Mostar, potvrdio je za Hercegovina.info direktor aerodroma

Marko Đuzel.

Prema prvim informacijama, postojala je sumnja da je oštećen repni deo aviona, ali Er Srbija to nije potvrdila.

Iz kompanije su naveli da je avion pogođen munjom zbog nepovoljnih vremenskih uslova u regiji i da je na tehnički pregled upućen iz

sigurnosnih razloga.

- Reč je o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom avio saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i

certificirani - saopštili su iz Er Srbije.

Povratni let JU635 iz Mostara za Beograd, planiran u 15.15 sati, otkazan je. Kompanija je navela da je putnicima osiguran alternativni

prevoz i izvinila se zbog neugodnosti.

Đuzel je rekao da se avion vraća u Beograd u subotu ujutro, nakon što bude završena provera.

Er Serbija direktno leti između Beograda i Mostara od aprila 2024. godine.

Er Srbija na liniji Beograd - Mostar leti dva puta nedeljno tokom zimske sezone i tri puta nedeljno tokom letnje sezone.