Društvo
Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
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Teretna vozila očekuje petočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
Kurir.rs/Tanjug
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