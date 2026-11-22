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Gotovo da nema pešaka koji tokom kišnih dana nije doživeo da ga automobil u prolazu poprska vodom iz bare.

Dok se ovakve situacije često smatraju neprijatnošću koju je teško izbeći, u Velikoj Britanijinepažljivi vozači zbog toga mogu biti novčano kažnjeni i dobiti kaznene poene.

Proverili smo kakva pravila važe u Srbiji i da li vozač može da odgovara zbog ovakvog ponašanja.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kiša, bare uz ivičnjak i automobili koji prolaze velikom brzinom česta su kombinacija na gradskim ulicama. Dovoljna je sekunda da pešak koji stoji na trotoaru završi potpuno mokar, a da vozač nastavi put kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, britanski propisi ovakvo ponašanje ne posmatraju nužno kao bezazlenu situaciju.

U Britaniji kazna i kazneni poeni

Prema britanskom Zakonu o drumskom saobraćaju, vozači su dužni da upravljaju automobilom pažljivo i da vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju.

Britansko Kraljevsko tužilaštvo (Crown Prosecution Service) izričito navodi prolazak vozilom kroz baru i prskanje pešaka kao mogući primer vožnje bez odgovarajućeg obzira prema drugima. Za takav prekršaj vozač može da dobije fiksnu novčanu kaznu od 100 funti, odnosno približno 115 evra, uz tri kaznena poena.

Ukoliko slučaj završi pred sudom, posledice mogu biti ozbiljnije. Za nepažljivu ili bezobzirnu vožnju predviđene su strože sankcije, a broj kaznenih poena može dostići devet.

Dodatno, vozač koji u periodu od tri godine sakupi 12 ili više kaznenih poena po pravilu se suočava sa zabranom upravljanja vozilom. Ipak, kazna ne sledi automatski svaki put kada automobil prođe kroz baru.

Važne su okolnosti događaja i procena da li je vozač mogao da prilagodi način vožnje kako ne bi ugrozio ili nepotrebno uznemirio druge učesnike u saobraćaju.

Kakva je situacija u Srbiji?

Foto: Zorana Jevtic

U Srbiji ne postoji posebna novčana kazna propisana isključivo za prskanje pešaka vodom iz bare. Ipak, to ne znači da vozači mogu da prolaze kroz vodu ne vodeći računa o uslovima na putu.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, vozač je dužan da brzinu prilagodi stanju puta, vidljivosti, vremenskim prilikama i drugim okolnostima, tako da ne ugrožava bezbednost saobraćaja.