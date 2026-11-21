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Roditeljima dvanaestoro novorođene dece sa područja malozvorničke opštine, kojima je u avgustu i septembru, priznato pravo na poklon paket za bebu, ovaj vid podrške uručen je na prijemu organizovanom u sali Skupštine opštine. Poklon pakete, koji sadrže osnovne potrepštine za negu i brigu o bebama, u pojedinačnoj vrednosti od šest hiljada dinara, roditeljima su uručili predsednik

opštine Zoran Jevtić i pomoćnik predsednika opštine Željko Miličić, objavljeno je na sajtu ove lokalne samouprave.

Čestitajući im prinove, Jevtić je u ime opštinskog rukovodstva poželeo da se broj novorođenih beba i porodica koje ostvaruju ovo pravo iz godine u godinu povećava. Pored poklon paketa, roditelji za svako novorođeno dete ostvaruju i pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100.000 dinara, podsetio je on.

Ove mere finansijske podrške, kako se ističe, realizuju se u skladu sa skupštinskom Odlukom o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kojom je predviđeno da pravo na novčanu pomoć i poklon paket pripada roditeljima svakog novorođenog deteta na teritoriji opštine, bez obzira na redosled rođenja.

Lokalna samouprava će, kako je istakao Jevtić, nastaviti da sprovodi mere populacione politike usmerene na podršku porodicama, poboljšanje uslova za odrastanje dece i podsticanje rađanja, sa ciljem stvaranja povoljnijeg okruženja za porodični život u opštini Mali Zvornik.