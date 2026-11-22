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Delovanje masona oduvek je bilo obavijeno velom misterije, a upravo su tajnovitost, neobični simboli i rituali kojima prisustvuje samo uzak krug članova podstakli brojne spekulacije o tome šta se zaista događa iza zatvorenih vrata njihovih loža.

Dok jedni u masoneriji vide bratstvo posvećeno filozofiji, humanizmu i međusobnoj pomoći, drugi je godinama povezuju sa najrazličitijim teorijama - od tajnih obreda i okultnih učenja do navodnih seksualnih rituala i orgija.

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Jedno od pitanja koje posebno golica maštu javnosti jeste da li se tokom masonskih okupljanja dešavaju seksualni odnosi.

Upravo o tome govorio je Dragan Tojagić u snimku objavljenom na Instagramu.

- Imate slobodnog brata, slobodnu sestru, pa šta drugo? Žena je slobodna, muškarac je slobodan, zaljube se jedno u drugo, pa to je prirodna stvar. Ali, na ritualnim radovima, Bože sačuvaj - rekao je Tojagić, praveći jasnu razliku između privatnih odnosa članova i zvaničnih obreda.

On je, međutim, pomenuo i nešto što će posebno privući pažnju - seksualnu magiju, za koju tvrdi da postoji u pojedinim ezoterijskim krugovima.

- Postoje određeni ritualni radovi, takozvane seksualne magije. Znam braću koja su učestvovala u tome, mimo našeg sistema, i mogu reći da je, kažu, seksualna magija jedna od najozbiljnijih magija - naveo je on.

Tojagić je pritom odbacio priče o orgijama na masonskim okupljanjima, ali i druge mračne predstave koje se često vezuju za tajna društva.

Foto: Zorana Jevtić

- Na našim ritualnim radovima, Bože sačuvaj, niti jedemo malu decu, niti sečemo ruke, niti pijemo krv, povezujemo se krvlju, niti imamo neke žrtve. A pogotovo da pravimo neke orgije na ritualnim radovima - poručio je.

Tojagić se u javnosti predstavlja kao poznavalac ezoterije i tajnih društava, a na svojoj biografiji navodi članstvo u različitim masonskim i ezoterijskim organizacijama, kao i rukovodeće funkcije u pojedinim redovima.

Na sajtu koji predstavlja njegovu biografiju navodi se i da je vlasnik i predavač Međunarodne ezoterijske akademije.

Odakle priče o seksualnoj magiji

Iako su priče o masonskim orgijama uglavnom deo senzacionalističkih spekulacija, seksualna magija nije izmišljena pojava.

O njoj postoje istorijski zapisi i akademska istraživanja, ali je važno naglasiti da se radi o posebnim okultnim i ezoterijskim pravcima, a ne o opštoj praksi masonerije.

Jedan od najpoznatijih primera vezuje se za Ordo Templi Orientis (O.T.O.), ezoterijski red koji je početkom 20. veka povezan sa britanskim okultistom Aleisterom Kroulijem.

On je seksualnost i seksualnu energiju uključivao u pojedine magijske obrede, verujući da se na taj način može usmeriti ljudska volja i postići određeni duhovni ili magijski cilj.

Istoričari ezoterije dokumentovali su da su u pojedinim stepenima ovog reda postojale prakse koje su uključivale seksualne činove.

Foto: Profimedia

Ipak, O.T.O. ne treba poistovećivati sa tradicionalnom masonerijom. Iako su pojedini ezoterijski redovi preuzimali masonsku simboliku, stepene i organizacionu strukturu, to ih ne čini delom iste organizacije niti znači da njihovi obredi predstavljaju pravilo za masonske lože.

Zanimljivo je i da masonerija nije jedinstvena organizacija u kojoj svuda važe ista pravila. Postoje muške, ženske i mešovite masonske organizacije, a istorija ženskog slobodnog zidarstva seže do Francuske 18. veka.

Dakle, sama činjenica da u pojedinim ložama zajedno učestvuju muškarci i žene ne znači da su njihovi susreti seksualne prirode.