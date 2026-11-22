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Influenserka Mila Nađ svog bivšeg partnera upoznala je kada je imala svega 13 godina, a tinejdžerska veza u koju su stupili četiri godine kasnije krunisana je brakom i rođenjem četvoro dece.

Ipak, ubrzo je saznala da je njen suprug, sa kojim je dobila četvoro dece, u tajnoj vezi sa svojim najboljim prijateljem, koji je trebalo da im kumuje na venčanju.

Njihovo poznanstvo datira još iz ranog tinejdžerskog doba, ali je odnos od samog početka nosio skrivene zamke koje u mladosti nije prepoznavala.

"Upoznali smo se u Novom Sadu, na trgu, kada sam imala 13 godina. Zezali smo se kao klinci i tinejdžeri, a u vezu smo ušli kada sam imala oko 17 godina. Bila je to tinejdžerska ljubav koja je dugo trajala. Danas, kada analiziram taj odnos, vidim da je to bila neka vrsta toplo-hladne veze. On mi malo pruži ljubavi, pa me ignoriše, onda mi ponovo da malo pažnje. Ja sam se uhvatila za te mrvice i navukla na taj osećaj kao na drogu. Čekala sam trenutke kada će ponovo biti nežan prema meni", započela je Mila Nađ.

Komplimenti koje je dobijala u tom periodu imali su presudnu ulogu u njenom prihvatanju takvog odnosa.

"Mnogo mi je značilo što mi je govorio da sam lepa. Bio je prvi momak koji mi je to zaista govorio, a mene je od detinjstva pratila stigma jer sam bila debelo dete, tinejdžerka, a kasnije i žena. Verovala sam u njegove reči i u njegov potencijal. Danas znam da čoveka ne treba zamišljati i voleti zbog onoga što bi mogao da postane", ispričala je.

Otkazali venčanje 8 puta, pa se udala u haljini od Kineza

Zajednički život započeli su oko 2011. godine, a planiranje svadbe pretvorilo se u agoniju koja se ponavljala iznova.

"Pokušali smo da organizujemo venčanje šest ili osam puta. On je imao volju da bude svadba, trubači, terevenka, sve može, ali kada dođe do finansija, povlačio bi se. Sve bi uglavnom spalo na mene. Ja sam zakazivala venčanja, a kada bih shvatila da ne mogu da ih realizujem, na meni je ostajalo i da ih otkažem", dodala je.

Umesto glamuroznog venčanja, Mila se zadovoljila skromnom ceremonijom.

"Na kraju sam od svih svojih maštanja o velikoj princeza-haljini, profesionalnoj frizuri, šminki i velu kakav je imala princeza Dajana završila sa haljinom kupljenom kod Kineza i skromnim buketićem ruža. Sama sam se našminkala. Ipak, bila sam srećna jer sam se udala za čoveka koga sam volela", rekla je.

Teret izdržavanja porodice brzo je u potpunosti pao na njena leđa.

"Ja sam tada bila u fazonu: nema posao, nema veze, ja ću da radim, zaradiću, platiću račune i obezbediću hranu. Zaista mislim da sam u tom partnerskom odnosu pretežno bila muško. Umeli smo da provedemo i po nekoliko dana gladni jer nemamo novca. Njemu je to bilo prihvatljivo, meni nije. Ja sam se borila da nam bude bolje, dok bi se on jednostavno predao", rekla je.

"On je izlazio da pije, a ja sam dojila bebu i ćutala"

Rođenje prvog deteta 2015. godine, kada je imala 23 godine, nije donelo promenu u suprugovim navikama.

"Sa 23 godine rodila sam prvo dete. Kao i većina majki, zatvorila sam se u kuću. Dete, obaveze, nemaš vremena da izađeš. Međutim, on je zadržao svoj komfor. Petak, subota i nedelja bili su dani za izlaske. Sećam se da je beba bila veoma mala. On bi je okupao, promenio pelenu, obukao i stavio mi je u ruke. Već bi bio spreman za izlazak. Ja počnem da dojim bebu, a on je već otišao da pije. Vraćao se između jedan i dva, nekad i tri ujutru. Tri dana nedeljno bila su njegova za izlaske. Ja nisam imala taj komfor. Bila sam ljubomorna jer sam i ja želela vreme za sebe, ali nisam znala kako da to tražim. Bila sam mlada i neiskusna", rekla je.

Uprkos nagomilanim problemima i činjenici da je suprug teško zadržavao posao i izbegavao obaveze oko domaćinstva, Mila je dugo ćutala.

"Tek nakon razvoda sam uspela da stavim sve u jednu celinu. Shvatila sam koliko zapravo nije mogao da zadrži posao i koliko su kućni poslovi bili isključivo moja obaveza. On bi, na primer, počeo da sprema kuću 25 minuta pre nego što dođu gosti. Nisam smatrala da su kućni poslovi isključivo ženska obaveza. Ako si izabrao da budeš otac i domaćin, moraš da učestvuješ u vođenju domaćinstva i porodice", rekla je.

"Prišao mi je nesuđeni kum i rekao: 'Nas dvojica smo zajedno'"

Najveći šok usledio je kada je saznala istinu o odnosu svog supruga i njegovog najbližeg prijatelja.

"Njegov najbolji prijatelj mi je prišao i priznao da su njih dvojica zajedno. Taj čovek je trebalo da nam bude i kum na venčanju. Hvala Bogu, sticajem okolnosti nije bio kum. To je za mene bilo jezivo. Nemam drugu reč kojom bih opisala taj osećaj. Kao ženi, doživeti tako nešto je izuzetno bolno i odvratno. A opet, na neki način, sve mi se uklopilo. Bilo je kao kockica koja mi je nedostajala da razumem neke stvari", ispričala je.

Reakcija supruga na ove tvrdnje bila je ignorisanje.

"Bilo je kao da me je neko pljunuo posred lica, kao kofa ledene vode. Reakcija mog bivšeg partnera bila je: 'Ma pusti ga, dečko je usamljen, voli tako malo da izmišlja.' A nastavio je da se druži sa njim. To je bio čovek koji je poznavao našu decu i bio prisutan u našem životu. Danas mislim da ljudi koji vas posmatraju sa strane ponekad vide mnogo bolje nego vi sami. Kada ti se javi makar mali osećaj da nešto nije u redu, treba da poslušaš svoju intuiciju. Ne moraš odmah da imaš dokaz, ali ne treba ni da ignorišeš ono što osećaš", rekla je.

Mila tvrdi da je ta veza opstala i nakon svega.

"On nikada neće priznati taj odnos, ali oni su zajedno. Taj čovek je upoznao našu decu i i dalje se druži sa njima. Ne bih dalje komentarisala njegov aktuelni život. To je odnos koji sam završila i on više nije sfera mog interesovanja. Ali naša zajednička prošlost jeste nešto o čemu želim da govorim", ispričala je.

Inače, Mila je sada srećna u ljubavi i sa novim partnerom je dobila 5. dete.