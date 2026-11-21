Gost autora i voditelja Svetislava Basare i emisije “Crveni karton”, večeras je Nenad Čanak, pisac.

Tokom ovog gostovanja, biće reči i o temama:

Na početku emisije Čanak govori o povratku na televiziju nakon više od dve godine odsustva, objašnjavajući kako je došlo do ponovnog gostovanja i zašto je njegov nastup kod Milomira Marića nakratko odložen. Basara zatim predstavlja njegovu novu knjigu “Zersetzung – operativna obrada razuma”, koja se bavi metodama Štazija i drugih tajnih službi, odnosno tehnikama kojima se politički protivnici diskredituju, kompromituju i uništavaju njihovi životi.

Tri smene vlasti u Srbiji i teza da je Milošević pao da bi sistem opstao

Studentska lista, politički program i strah od ponavljanja starih grešaka

Lustracija kao ključni uslov za raskid sa prethodnim režimom

Studentski protesti, mogući dogovori sa Vučićem i nedodirljivi ljudi iz prethodnog sistema

Uticaj Srpske pravoslavne crkve na politiku i država u senci crkvenih interesa

Ustav, Kosovo i Vojvodina: neispunjena obećanja i urušavanje institucija

Medijske zabrane, kontrola javnog mnjenja i nepostojanje političkog pluralizma

Decentralizacija Srbije i federalizacija kao način izlaska iz autokratskog sistema

Afera Alta banka, poreklo imovine i odnos države prema crkvi i kockanju.

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.