Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima četiri sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.
Društvo
AMSS: Gužve na putevima moguće po podne, nema čekanja na granicama
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Vozače pre podne očekuje mirniji intenzitet saobraćaja, a tokom dana su moguće veće gužve na auto-putevima ka Beogradu i drugim većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila.
Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima četiri sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.
Kurir.rs
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