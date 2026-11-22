Društvo
U senci još jednog istorijskog susreta Putina, Trampa i Sija: Nazire li se geopolitički pravac Srbije? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
U senci još jednog istorijskog susreta Putina, Trampa i Sija: Nazire li se geopolitički pravac Srbije?
Šta očekuje srpski narod na Kosovu u narednom periodu? Šta se menja?
Zašto, za razliku od zemalja u regionu, Srbija ne otvara tajna dosijea?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.