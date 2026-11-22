Zbog najavljenog štrajka na aerodromu u Briselu 23. novembra, koji će uticati na redovno odvijanje vazdušnog saobraćaja i pružanje aerodromskih usluga, Er Srbija je otkazala let između Beograda i Brisela planiran za taj dan. Odluka je doneta na osnovu zvaničnih operativnih informacija i važećih aeronautičkih obaveštenja, kako bi se putnicima omogućilo pravovremeno planiranje putovanja i smanjio uticaj okolnosti koje nisu pod kontrolom avio-kompanije.



Svi putnici sa rezervacijama na letu planiranom za 23. novembar biće blagovremeno obavešteni imejlom, odnosno putem kontakt podataka dostupnih u rezervacionom sistemu, o raspoloživim alternativnim letovima i drugim opcijama za nastavak putovanja.