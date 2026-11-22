Er Srbija: Zbog štrajka na aerodromu u Briselu 23. novembra otkazan let između Beograda i Brisela
Zbog najavljenog štrajka na aerodromu u Briselu 23. novembra, koji će uticati na redovno odvijanje vazdušnog saobraćaja i pružanje aerodromskih usluga, Er Srbija je otkazala let između Beograda i Brisela planiran za taj dan. Odluka je doneta na osnovu zvaničnih operativnih informacija i važećih aeronautičkih obaveštenja, kako bi se putnicima omogućilo pravovremeno planiranje putovanja i smanjio uticaj okolnosti koje nisu pod kontrolom avio-kompanije.
Svi putnici sa rezervacijama na letu planiranom za 23. novembar biće blagovremeno obavešteni imejlom, odnosno putem kontakt podataka dostupnih u rezervacionom sistemu, o raspoloživim alternativnim letovima i drugim opcijama za nastavak putovanja.
Er Srbija preduzima sve raspoložive mere kako bi uticaj štrajka na putnike i redovno odvijanje saobraćaja bio sveden na najmanju moguću meru. Za dodatne informacije putnici se mogu obratiti Kontakt centru nacionalne avio-kompanije na broj +381 11 311 21 23, putem besplatnog broja 0800 111 528 za pozive iz Srbije, kao i putem internet stranice airserbia.com ili u poslovnicama kompanije.