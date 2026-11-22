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Božijim blagoslovom i blagoslovima Visokopreosvećenog Mitropolita kruševačkog i Preosvećenog Vladike Romana, Moskovski patrijarhat ruske pravoslavne crkve deo svetih moštiju velikog lekara, hirurga i onkologa Svetog Luke Krimskog darovao je na molitveno čuvanje i proslavljanje crkvi Svete Petke u Majdevu.

Ovaj veliki sveti dar Ruske pravoslavne crkve sa velikom blagodarnošću biće dočekan na najuzvišeniji način i to svakodnevnim sedmodnevnim Bogosluženjem Svete Liturgije od početka Božićnog posta 27. novembra do praznika Vavedenja Presvete Bogorodice 4. decembra u crkvi Svete Petke u Majdevu, u Kruševcu sa početkom u 8 časova.

Foto: Svetigora.com

U popodnevnim satima od 17 sati služiće se večernje sa Akatistom Svetom Luki, a u nedelju 29. novembra od 17 sati biće služena Sveta Tajna jeloosvećenja – velika molitva za zdravlje i isceljenje duše i tela

Iz crkve u Majdevu pozivaju vernike i sugrađane na ovo duhovno slavlje i molitvu koja nemoći leči i nedostatke dopunjuje i da se poklonimo moštima Svetog lekara, brzopomoćnika i iscelitelja Svetog Luke krimskog.

Kurir/Kruševac grad