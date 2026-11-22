Veliki blagoslov za vernike u Srbiji: Mošti Svetog Luke Krimskog, čudotvorca i iscelitelja, stižu iz Rusije u crkvu kod Kruševca
- Mošti Svetog Luke Krimskog stižu iz Rusije u crkvu Svete Petke u Majdevu kod Kruševca, kao dar Moskovskog patrijarhata.
- Od 27. novembra do 4. decembra služiće se svakodnevna liturgija, a vernici će moći da prisustvuju i večernjim molitvama.
- U nedelju 29. novembra biće služena i tajna jeleosvećenja, molitva za zdravlje i isceljenje duše i tela.
Božijim blagoslovom i blagoslovima Visokopreosvećenog Mitropolita kruševačkog i Preosvećenog Vladike Romana, Moskovski patrijarhat ruske pravoslavne crkve deo svetih moštiju velikog lekara, hirurga i onkologa Svetog Luke Krimskog darovao je na molitveno čuvanje i proslavljanje crkvi Svete Petke u Majdevu.
Ovaj veliki sveti dar Ruske pravoslavne crkve sa velikom blagodarnošću biće dočekan na najuzvišeniji način i to svakodnevnim sedmodnevnim Bogosluženjem Svete Liturgije od početka Božićnog posta 27. novembra do praznika Vavedenja Presvete Bogorodice 4. decembra u crkvi Svete Petke u Majdevu, u Kruševcu sa početkom u 8 časova.
U popodnevnim satima od 17 sati služiće se večernje sa Akatistom Svetom Luki, a u nedelju 29. novembra od 17 sati biće služena Sveta Tajna jeloosvećenja – velika molitva za zdravlje i isceljenje duše i tela
Iz crkve u Majdevu pozivaju vernike i sugrađane na ovo duhovno slavlje i molitvu koja nemoći leči i nedostatke dopunjuje i da se poklonimo moštima Svetog lekara, brzopomoćnika i iscelitelja Svetog Luke krimskog.
Kurir/Kruševac grad