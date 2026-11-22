Bravo, majstori! Srbija 4. na međunarodnom takmičenju iz informatike, zlatna medalja Petru Banoviću
Reprezentacija Srbije, odabrana na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, zauzela je četvrto mesto na 14. Rumunskom masteru iz informatike u konkurenciji 39 ekipa, a članovi reprezentacije osvojili su tri medalje.
Kako je saopšteno iz Društva matematičara Srbije, zlatnu medalju osvojio je Petar Banović, učenik Matematičke gimnazije u Beogradu, koji je ujedno zauzeo prvo mesto i postao apsolutni pobednik takmičenja.
Srebrne medalje osvojili su Nikola Šami i Pavle Damjanović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu.
Član ekipe Srbije bio je i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu, a vođa ekipe bio je Filip Bojković sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Rumunski master iz informatike održan je od 18. do 20. novembra u Bukureštu.
Kurir/Tanjug