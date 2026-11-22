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Reprezentacija Srbije, odabrana na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, zauzela je četvrto mesto na 14. Rumunskom masteru iz informatike u konkurenciji 39 ekipa, a članovi reprezentacije osvojili su tri medalje.

Kako je saopšteno iz Društva matematičara Srbije, zlatnu medalju osvojio je Petar Banović, učenik Matematičke gimnazije u Beogradu, koji je ujedno zauzeo prvo mesto i postao apsolutni pobednik takmičenja.

Srebrne medalje osvojili su Nikola Šami i Pavle Damjanović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu.

Član ekipe Srbije bio je i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu, a vođa ekipe bio je Filip Bojković sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rumunski master iz informatike održan je od 18. do 20. novembra u Bukureštu.