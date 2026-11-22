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Kamioni se na graničnom prelazu Šid sa Hrvatskom na izlazu zadržavaju po tri sata, dok na prelazu Batrovci sa istom državom stoje po dva sata, ukazuju podaci dobijeni od granične policije u 17 časova.

"Putevi Srbije" su saopštili da teretnjaci na Horgošu (Mađarska) na izalazu čekaju oko 90 minuta, a na Gradini (Bugarska) oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji takođe nema zadržavanja vozila.

Na deonici petlja Kovilj - petlja Beška, u smeru Novi Sad - Beograd, do 15. decembra izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza, ukoliko vremenski uslovi dozvole.

Saobraćaj ka Beogradu biće preusmeren kroz službene prolaze i odvijaće se jednom slobodnom saobraćajnom trakom i preticajnom saobraćajnom trakom suprotnog smera.

U smeru ka Novom Sadu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok je preticajna saobraćajna traka namenjena suprotnom smeru.

Teretna motorna vozila kretaće se zaustavnom saobraćajnom trakom, u smeru ka Novom Sadu, uz ograničenje brzine na 50 kilometara na čas.