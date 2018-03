OBLAČNO I VETROVITO JUTRO NAJAVLJUJE NOVU PROMENU VREMENA: Subota u Srbiji topla, ali preokret stiže već večeras!

U Srbiji će danas veći deo dana biti malo do umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito.

foto: Profimedia

Kasno po podne na severozapadu Srbije, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje i zahlađenje s kišom. Očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, južni, u kosavskom području i na planinama i olujni, u toku noći u skretanju na zapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 7 do 15 C, a najviša od 20 do 26 stepeni.

PROLEĆE, ALI NA KRATKO: Zahlađenje stiže u subotu veče! TOPLIJE OD PONEDELJKA

I u Beogradu veći deo dana malo do umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito. Uveče i u toku noći jače naoblačenje i zahlađenje s kišom. Moguć je i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, južni, u toku noći u skretanju na zapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura oko 15, najviša oko 24 stepena.

U nedelju pretežno oblačno i osetno hladnije, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Po podne i uveče prestanak padavina i slabljenje vetra.

foto: AP

Naredne sedmice pretežno sunčano i toplije, samo se u četvrtak očekuje prolazno naoblačenje s kišom, saopštio je RHMZ.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: EPA)

Kurir

Autor: Kurir